Хакеры парализовали работу крупного концерна на месяцы

Jaguar Land Rover продлевает паузу в производстве до октября из-за кибератаки

Компания Jaguar Land Rover объявила о продлении приостановки производства до 1 октября 2025 года.

Такое решение было принято в связи с кибератакой, которая оказала влияние на работу фирмы. В JLR отметили, что дополнительное время требуется для разработки поэтапного графика запуска конвейеров и завершения расследования касательно обстоятельств атаки.

В настоящее время специалисты компании совместно с экспертами в области кибербезопасности, Национальным центром кибербезопасности Великобритании и правоохранительными органами работают над восстановлением систем.

Основная задача заключается в обеспечении безопасного и стабильного перезапуска производственных процессов. Компания также подчеркнула, что продолжает поддерживать клиентов, поставщиков и дилеров, выразив признательность своим партнёрам и сотрудникам.

Источник:  Jaguar Land Rover
Лежнин Роман
27.09.2025 
