Тысячи автомобилей Лада Веста бесплатно дооснастят важной опцией

АВТОВАЗ бесплатно дооснастит Lada Vesta системой ЭРА-ГЛОНАСС

Компания АВТОВАЗ сообщает о возобновлении программы по дооснащению автомобилей Lada системой ЭРА-ГЛОНАСС, предназначенной для вызова экстренных служб. В данную акцию входят модели Lada Vesta первого поколения, выпущенные с октября 2021 по апрель 2022 года, что составляет около 22 тысяч автомобилей.

Ранее разрешение на производство автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС было выдано из-за нехватки компонентов в 2021 году на основании соответствующих нормативных актов.

Владельцы авто смогут бесплатно воспользоваться услугой по дооснащению и будут проинформированы о необходимости визита к дилеру. Также есть возможность проверить, подходит ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта.

