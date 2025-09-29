Тысячи автомобилей Лада Веста бесплатно дооснастят важной опцией

#
Компания АВТОВАЗ сообщает о возобновлении программы по дооснащению автомобилей Lada системой ЭРА-ГЛОНАСС, предназначенной для вызова экстренных служб. В данную акцию входят модели Lada Vesta первого поколения, выпущенные с октября 2021 по апрель 2022 года, что составляет около 22 тысяч автомобилей.

Ранее разрешение на производство автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС было выдано из-за нехватки компонентов в 2021 году на основании соответствующих нормативных актов.

Владельцы авто смогут бесплатно воспользоваться услугой по дооснащению и будут проинформированы о необходимости визита к дилеру. Также есть возможность проверить, подходит ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  пресс-служба АВТОВАЗа
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
29.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
