Популярный в РФ внедорожник обновился: как он изменился

В Китае стартовали продажи рестайлинговых внедорожников Tank 400

В Китае начались продажи обновленного гибридного внедорожника Tank 400 модельного года 2026.

Новый автомобиль начал поступать в шоу-румы бренда в 178 городах страны.

Рестайлинговая версия Tank 400 получила обновленный внешний вид с новым цветом кузова, модифицированным передним бампером и LiDAR-сканером, установленным на крыше. Также внедорожник стал обладателем улучшенной системы помощи водителю Coffee Pilot Ultra третьего поколения от компании Great Wall Motors.

Tank 400

По сравнению с предшественником, модель 2026 года уменьшилась на 21 мм в длину, увеличилась на 10 мм в ширину и на 5 мм в высоту. Габариты нового внедорожника составляют 4964 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1905 мм в высоту, а колесная база составляет 2850 мм.

Изменений в интерьере модели не произошло: в нем присутствует 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 16,2-дюймовый экран мультимедийной системы. Опционально доступны проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, беспроводная зарядка для мобильных устройств, встроенный холодильник и 15,6-дюймовый потолочный дисплей для задних пассажиров.

Tank 400 2026 года предлагается с двумя вариантами гибридных силовых установок.

Первый вариант, Hi4-Z, включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 185 кВт (252 л. с.) и два электромотора на 215 кВт (292 л. с.) и 240 кВт (326 л. с.), а также тройной литий-ионный аккумулятор емкостью 59,05 кВт·ч, что позволяет двигаться на электричестве до 200 километров по стандарту CLTC.

Интерьер Tank 400

Второй вариант, Hi4-T, основан на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе мощностью 252 л. с. и одном электромоторе на 120 кВт (163 л. с.) с аккумулятором на 37,1 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 105 километров в полностью электрическом режиме.

