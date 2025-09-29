#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
29 сентября
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
Завод «Автотор» выпустил несколько сотен...
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
29 сентября
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
Motor1: Toyota может утратить статус символа...
Haval Jolion
29 сентября
Этот автомобиль возглавил список самых продаваемых машин в России
«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым...

Популярный в РФ внедорожник обновился: как он изменился

В Китае стартовали продажи рестайлинговых внедорожников Tank 400

В Китае начались продажи обновленного гибридного внедорожника Tank 400 модельного года 2026.

Рекомендуем
Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

Новый автомобиль начал поступать в шоу-румы бренда в 178 городах страны.

Рестайлинговая версия Tank 400 получила обновленный внешний вид с новым цветом кузова, модифицированным передним бампером и LiDAR-сканером, установленным на крыше. Также внедорожник стал обладателем улучшенной системы помощи водителю Coffee Pilot Ultra третьего поколения от компании Great Wall Motors.

Tank 400
Tank 400

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По сравнению с предшественником, модель 2026 года уменьшилась на 21 мм в длину, увеличилась на 10 мм в ширину и на 5 мм в высоту. Габариты нового внедорожника составляют 4964 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1905 мм в высоту, а колесная база составляет 2850 мм.

Изменений в интерьере модели не произошло: в нем присутствует 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 16,2-дюймовый экран мультимедийной системы. Опционально доступны проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, беспроводная зарядка для мобильных устройств, встроенный холодильник и 15,6-дюймовый потолочный дисплей для задних пассажиров.

Рекомендуем
Амфибии, купе, «кареты» — 15 невероятных самодельных автомобилей СССР

Tank 400 2026 года предлагается с двумя вариантами гибридных силовых установок.

Первый вариант, Hi4-Z, включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 185 кВт (252 л. с.) и два электромотора на 215 кВт (292 л. с.) и 240 кВт (326 л. с.), а также тройной литий-ионный аккумулятор емкостью 59,05 кВт·ч, что позволяет двигаться на электричестве до 200 километров по стандарту CLTC.

Интерьер Tank 400
Интерьер Tank 400

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Второй вариант, Hi4-T, основан на 2,0-литровом бензиновом турбомоторе мощностью 252 л. с. и одном электромоторе на 120 кВт (163 л. с.) с аккумулятором на 37,1 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 105 километров в полностью электрическом режиме.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 10
29.09.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 400

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв