Представитель АВТОВАЗа Манухина: Искра вызывает большой интерес в Белоруссии
Поставки автомобилей Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре текущего года.
Этот автомобиль вызывает значительный интерес, сообщила представитель АВТОВАЗа Евгения Манухина на выставке «Иннопром» в Минске.
«Мы ожидаем, что в ноябре начнутся поставки. Предполагается привезти около 140 автомобилей. У нас есть надежда на успешный старт», – отметила Манухина. По ее словам, спрос на модель весьма высок.
«Lada Iskra давно ждут. Она будет предложена в разумном ценовом сегменте, вероятно, между Granta и Vesta. Это более молодежная модель, ориентированная на покупателей, которые не заинтересованы в Granta, которая уже долго на рынке, а Vesta может быть для них слишком дорогой. Iskra станет более компактным решением для этой категории клиентов», – добавила представитель компании.
Lada Iskra представляет собой новое семейство автомобилей класса B.
На выставке «Иннопром» были показаны седан и спортивный вариант Lada Iskra Sport. В модельном ряду также присутствуют универсал и универсал повышенной проходимости Cross.
