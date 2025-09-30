Представитель АВТОВАЗа Манухина: Искра вызывает большой интерес в Белоруссии

АВТОВАЗ начнет поставки Lada Iskra в Белоруссию осенью

Поставки автомобилей Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре текущего года.

Этот автомобиль вызывает значительный интерес, сообщила представитель АВТОВАЗа Евгения Манухина на выставке «Иннопром» в Минске.

«Мы ожидаем, что в ноябре начнутся поставки. Предполагается привезти около 140 автомобилей. У нас есть надежда на успешный старт», – отметила Манухина. По ее словам, спрос на модель весьма высок.

«Lada Iskra давно ждут. Она будет предложена в разумном ценовом сегменте, вероятно, между Granta и Vesta. Это более молодежная модель, ориентированная на покупателей, которые не заинтересованы в Granta, которая уже долго на рынке, а Vesta может быть для них слишком дорогой. Iskra станет более компактным решением для этой категории клиентов», – добавила представитель компании.

Lada Iskra представляет собой новое семейство автомобилей класса B.

На выставке «Иннопром» были показаны седан и спортивный вариант Lada Iskra Sport. В модельном ряду также присутствуют универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

