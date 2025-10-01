Когда подешевеет бензин: ответ депутата ГД

Депутат Ананских посоветовал обращаться в ФАС из-за роста цен на топливо

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что продление запрета на экспорт бензина со стороны правительства России поможет в ближайшее время снизить цены на топливо.

Он отметил, что значительный объем горючего ранее вывозился за границу, что было выгодно производителям. Однако сейчас необходимо стабилизировать внутренний рынок для обеспечения достаточного количества топлива во всех регионах.

«Запрет на вывоз нефтепродуктов был необходим – это поможет стабилизации рынка», – подчеркнул он.

Ананских также добавил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над ситуацией с ценами на внутреннем рынке, так как в некоторых регионах они выросли выше обычных из-за неправильных действий со стороны автозаправочных станций.

Депутат указал на наличие нескольких проблем, вызывающих нехватку бензина: ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, посевная кампания и снижение производительности из-за атак с Украины. По его словам, ситуация должна нормализоваться в течение следующих двух-трех недель, а цены на топливо начнут снижаться.

Ананских посоветовал россиянам, которые столкнулись с необоснованным повышением цен, фиксировать нарушения со стороны автозаправочных станций и обращаться в ФАС.

«Необходимо делать запросы в ФАС, где увеличиваются цены, и служба будет реагировать», – добавил депутат.

Ранее «За рулем» сообщал, какие премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора.