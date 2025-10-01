#
Tank 300
1 октября
В России серьезно подешевел добротный рамный внедорожник
Tank 300 подешевел в России на 100 тыс. рублей...
Интерьер Chery Fulwin T11
1 октября
Новый крупный кроссовер от проверенной марки выйдет на рынок уже в этом месяце
Chery анонсировала старт предзаказов на...
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей
Это самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей

Эксперты составили список самых доступных новых автомобилей в РФ в 2025 году

Для большинства россиян цена остается основным критерием при выборе нового автомобиля. Эксперты составили список десяти самых доступных новых машин на российском авторынке по состоянию на 1 октября 2025 года.

Лада Искра или Веста? — какой SW Cross выбрать

На первом месте по доступности находится седан LADA Granta, стоимость которого в базовом варианте Standard без подушек безопасности составляет всего 749 900 рублей. Автомобиль оснащен 1,6-литровым 90-сильным атмосферным двигателем, пятиступенчатой МКП, электроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками и подогревом зеркал.

LADA Granta
LADA Granta

Для тех, кто предпочитает внедорожники, АВТОВАЗ предлагает классическую трехдверную модель LADA Niva Legend, которая начинается от 1 059 000 рублей и оснащена 83-сильным 1,7-литровым агрегатом и механикой.

LADA Niva Legend
LADA Niva Legend

В новинках рынка можно встретить и LADA Iskra в кузове седан стоимостью 1 249 000 рублей; универсал этой модели обойдется в 1 499 000 рублей, а вседорожная версия SW – минимум в 1 629 000 рублей, в зависимости от типа комплектации.

LADA Iskra
LADA Iskra

Еще одним бюджетным вариантом является LADA Niva Travel с начальной ценой 1 314 000 рублей; эта модель в базовом варианте Classic'24 имеет 80-сильный 1,7-литровый двигатель и полный привод.

LADA Niva Travel
LADA Niva Travel

Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Среди иномарок самой доступной является китайский седан BAIC U5 Plus 2024 года, стоимость которого составляет 1 394 500 рублей.

На шестом месте оказался седан LADA Vesta, цена которого в базовой комплектации Comfort составляет 1 459 900 рублей и включает 106-сильный мотор.

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus

Китайский кроссовер Livan X3 Pro в 2023 года через прямую скидку предлагается за 1 479 900 рублей, и оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 103 л. с.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Самым доступным автомобилем от Ульяновского автозавода является УАЗ «Хантер» за 1 510 000 рублей с 112-сильным двигателем.

Еще одним представителем китайского автопрома в ТОП-10 стал кроссовер JAC JS3 по цене 1 549 000 рублей, а завершает список универсал LADA Largus с цифрой от 1 660 000 рублей.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
01.10.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
