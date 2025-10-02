Эти версии Toyota Camry и Skoda Octavia стали самыми популярными в РФ

«Авито Авто»: самая популярная Toyota Camry с пробегом стоит 3 млн рублей

При выборе подержанной машины россияне отдают предпочтение проверенным и ликвидным модификациям, которые обычно более понятны и экономичны в эксплуатации.

Об этом сообщили эксперты «Авито Авто», отметив, что были проанализированы тенденции на вторичном рынке для автомобилей с пробегом до 5 лет у дилеров. В результате были названы самые востребованные версии трех популярных моделей.

Toyota Camry, являющаяся лидером среди автомобилей в своем сегменте на вторичном рынке России, продается в среднем за 3,15 миллиона рублей за автомобиль не старше 5 лет. Наибольшим спросом среди покупателей пользуется версия модели XV70 (2017-2021 годов) с 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и автоматической трансмиссией, доля которой составляет 10,9% от всех объявлений о продаже Toyota Camry не старше 2020 года, стоимость таких моделей – около 3 миллионов рублей.

Еще одним популярным выбором является Skoda Octavia, средняя цена которой составляет 2,14 миллиона рублей. Наиболее востребованная версия – модель поколения A8 (2019–2025 годов) с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. и автоматической коробкой передач. Средняя стоимость этой модели также составляет 2,14 миллиона рублей, а ее доля в предложениях достигает 6,7%.

Относительно новая Lada Vesta продается в среднем за 1,19 миллиона рублей. Самой популярной является дорестайлинговая версия в кузове седан (2015-2023 годов) с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической трансмиссией, цена которой составляет 1,04 миллиона рублей. Доля таких предложений составляет 27,8% – это наибольшее количество среди всех объявлений с Lada Vesta.

