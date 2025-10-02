#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперт рассказал о «неубиваемых» авто с пробегом в сотни тысяч километров
2 октября
Автоэксперт рассказал о «неубиваемых» авто с пробегом в сотни тысяч километров
Васильев: После 250 тысяч километров пробега...
Доступные автомобили
2 октября
Эти иномарки останутся доступными после роста утильсбора
Топ-10 премиальных авто, которым не грозит...
УАЗ Патриот
2 октября
УАЗ рассказал, когда возобновится выпуск Патриота в экспедиционной версии
УАЗ вернет на конвейер заряженный Патриот

Автоэксперт рассказал о «неубиваемых» авто с пробегом в сотни тысяч километров

Васильев: После 250 тысяч километров пробега мотор любой машины ждет износ

Автоэксперт Егор Васильев отмечает, что вечных автомобилей не существует, несмотря на легенды о машинах, способных на пробег в 250 тысяч километров без капремонта. В условиях резкого роста цен на автомобили в СМИ появляются рейтинги моделей, которые хорошо себя чувствуют на таком пробеге, однако эта цифра неспроста является знаковой для любого автомобиля.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

По словам специалиста, три наиболее дорогостоящих компонента автомобилей – кузов, мотор и трансмиссия. Остальные составляющие являются расходными материалами. Хотя существуют двигатели, например от Toyota и Mercedes, которые могут работать сотни тысяч километров, они были разработаны в эпоху, когда требования экологии были значительно менее строгими и инженерное проектирование не сталкивалось с такими жесткими ограничениями.

Автомобили, прошедшие подобный пробег, следует рассматривать как недорогие одноразовые средства передвижения, в ремонт которых нет смысла вкладывать крупные суммы. Даже бережное обращение и качественный ремонт не гарантируют бесконечную продолжительность жизни транспортного средства, делает вывод Васильев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Дилеры снизили цены на эти подержанные авто
В РФ изменится процедура техосмотра — что важно знать?
Собрали для вас рейтинг автомобильных АКБ
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Прайм»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
02.10.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0