Автоэксперт рассказал о «неубиваемых» авто с пробегом в сотни тысяч километров

Васильев: После 250 тысяч километров пробега мотор любой машины ждет износ

Автоэксперт Егор Васильев отмечает, что вечных автомобилей не существует, несмотря на легенды о машинах, способных на пробег в 250 тысяч километров без капремонта. В условиях резкого роста цен на автомобили в СМИ появляются рейтинги моделей, которые хорошо себя чувствуют на таком пробеге, однако эта цифра неспроста является знаковой для любого автомобиля.

По словам специалиста, три наиболее дорогостоящих компонента автомобилей – кузов, мотор и трансмиссия. Остальные составляющие являются расходными материалами. Хотя существуют двигатели, например от Toyota и Mercedes, которые могут работать сотни тысяч километров, они были разработаны в эпоху, когда требования экологии были значительно менее строгими и инженерное проектирование не сталкивалось с такими жесткими ограничениями.

Автомобили, прошедшие подобный пробег, следует рассматривать как недорогие одноразовые средства передвижения, в ремонт которых нет смысла вкладывать крупные суммы. Даже бережное обращение и качественный ремонт не гарантируют бесконечную продолжительность жизни транспортного средства, делает вывод Васильев.

