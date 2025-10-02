Автоэксперт рассказал о «неубиваемых» авто с пробегом в сотни тысяч километров
Автоэксперт Егор Васильев отмечает, что вечных автомобилей не существует, несмотря на легенды о машинах, способных на пробег в 250 тысяч километров без капремонта. В условиях резкого роста цен на автомобили в СМИ появляются рейтинги моделей, которые хорошо себя чувствуют на таком пробеге, однако эта цифра неспроста является знаковой для любого автомобиля.
По словам специалиста, три наиболее дорогостоящих компонента автомобилей – кузов, мотор и трансмиссия. Остальные составляющие являются расходными материалами. Хотя существуют двигатели, например от Toyota и Mercedes, которые могут работать сотни тысяч километров, они были разработаны в эпоху, когда требования экологии были значительно менее строгими и инженерное проектирование не сталкивалось с такими жесткими ограничениями.
Автомобили, прошедшие подобный пробег, следует рассматривать как недорогие одноразовые средства передвижения, в ремонт которых нет смысла вкладывать крупные суммы. Даже бережное обращение и качественный ремонт не гарантируют бесконечную продолжительность жизни транспортного средства, делает вывод Васильев.
