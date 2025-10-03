#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Задурили голову: как мечта о машине обернулась для мужчины кредитным кошмаром
3 октября
Задурили голову: как мечта о машине обернулась для мужчины кредитным кошмаром
Житель Югры отдал лжепродавцам авто 4 млн...
Honda WR-V
3 октября
Новый дешевый японский кроссовер снова можно купить в России: что с ценами
В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda...
Авторынок России встает с колен (нет)
3 октября
Авторынок России встает с колен (нет)
Автостат: продажи легковушек третий месяц...

Вышел новый эпизод документального сериала, посвященного водителям и технологиям

К Дню водителя такси вышла новая серия «Антологии технологий» Яндекс Такси

Яндекс Такси представил новый выпуск документального сериала «Антология технологий», посвященный водителям и технологиям, которые облегчают их работу. Эта серия приурочена к Дню водителя такси, который отмечается 4 октября. В этот день пассажиры могут подключиться к поздравлениям и оставить чаевые, которые Яндекс Такси удвоит.

В настоящее время с Яндекс Такси сотрудничает около 1 миллиона водителей и 15 тысяч таксопарков по всей стране. В новом эпизоде водители рассказывают о своих первых заказах и повседневных поездках, а команда сервиса объясняет, как работают алгоритмы, помогающие водителям. Основные функции алгоритмов заключаются в эффективном распределении времени водителей на линии, чтобы каждый из них мог зарабатывать больше и минимизировать холостой пробег и время ожидания между заказами.


За первое полугодие 2025 года сотрудничество водителей и таксопарков с Яндекс Такси принесло более 661 миллиарда рублей. Алгоритмы также помогают направлять водителей в районы с высоким спросом, где больше заказов, распределяют различные бонусы. Технологии помогают и в обучении новичков. Водители могут выходить на линию и уходить с неё в любое время, при этом алгоритмы предлагают различные режимы и варианты, позволяя подвозить пассажиров по пути домой или по делам.

Благодаря технологиям сервиса все водители могут получать свой доход сразу после завершения поездки. Около половины водителей работают на линии менее 10-20 часов в неделю, часто именно они помогают сбалансировать спрос в часы пик.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Пресс-служба Яндекс Такси
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Количество просмотров 10
03.10.2025 
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0