Популярный семейный кроссовер резко подорожал: названы цены
Компания GAC увеличила цену самой дешевый комплектации кроссовера GS4 и убрала прямую скидку на нее. В результате, минимальная стоимость модели с учетом отмененной скидки возросла на 350 тыс. рублей с октября.
Так, если в сентябре переднеприводный GAC GS4 в комплектации GB можно было приобрести за 2 849 000 рублей, то теперь его цена составляет 3 199 000 рублей. Это изменение связано с повышением цены на 200 тыс. рублей и отменой скидки в 150 тыс. рублей.
Что касается других комплектаций GAC GS4 в России, цены следующие:
- GB (передний привод) – 3 199 000 руб.
- GB (полный привод) – 3 499 000 руб.
- GL (полный привод) – 3 649 000 руб.
Мощность силового агрегата кроссовера зависит от типа привода: в подорожавшей модификации с передним приводом он комплектуется 1,5-литровой бензиновой турбодвигателем мощностью 170 л. с. (250 Нм), который работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.
- «За рулем» можно читать и в MAX