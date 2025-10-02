#
Популярный семейный кроссовер резко подорожал: названы цены

Бренд GAC объявил о повышении стоимости кроссовера GS4 в РФ на 350 тыс. рублей

Компания GAC увеличила цену самой дешевый комплектации кроссовера GS4 и убрала прямую скидку на нее. В результате, минимальная стоимость модели с учетом отмененной скидки возросла на 350 тыс. рублей с октября.

Так, если в сентябре переднеприводный GAC GS4 в комплектации GB можно было приобрести за 2 849 000 рублей, то теперь его цена составляет 3 199 000 рублей. Это изменение связано с повышением цены на 200 тыс. рублей и отменой скидки в 150 тыс. рублей.

Что касается других комплектаций GAC GS4 в России, цены следующие:

  • GB (передний привод) – 3 199 000 руб.
  • GB (полный привод) – 3 499 000 руб.
  • GL (полный привод) – 3 649 000 руб.
GAC GS4
GAC GS4
Мощность силового агрегата кроссовера зависит от типа привода: в подорожавшей модификации с передним приводом он комплектуется 1,5-литровой бензиновой турбодвигателем мощностью 170 л. с. (250 Нм), который работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

Ушакова Ирина
Ушакова Ирина
02.10.2025 
