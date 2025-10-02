#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились продажи новых машин
2 октября
В России сильно снизились продажи новых машин
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России...
Список авто для работы в такси расширят
2 октября
Список авто для работы в такси расширят
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в...
Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме
2 октября
Эти ошибки можно допустить при подготовке машины к зиме
Эксперт Петров назвал три ошибки при подготовке...

Самый дешевый Москвич подорожал: сколько он стоит сейчас

Цены на кроссовер Москвич 3 выросли на 49-62 тыс. рублей

Компания «Москвич» увеличила цены на свою наиболее доступную и востребованную модель – кроссовер Москвич 3.

Все новости о событии
Крым испытывает жесткий дефицит бензина

В версиях 2025 года, помимо нового оснащения с телематикой и варианта с ручным управлением, модель подорожала на 49-62 тысячи рублей, что составляет 2,4-3,4%.

Наибольшее увеличение стоимости, на 62 тысячи рублей, затронуло базовую комплектацию «Стандарт плюс» с механической коробкой передач, в то время как версия с вариатором и топовый вариант «Комфорт» подорожали на 49 тысяч рублей.

Москвич 3
Москвич 3
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Актуальные цены на Москвич 3 2025 года выпуска:

  • «Стандарт плюс» МКП: 1 913 000 руб. (+62 000 руб.)
  • «Стандарт плюс» CVT: 2 000 000 руб. (+49 000 руб.)
  • «Комфорт» CVT: 2 132 000 руб. (+49 000 руб.)
  • «Стандарт плюс Телематика» МКП: 1 920 000 руб.
  • «Стандарт плюс Телематика» CVT: 2 007 000 руб.
  • «Комфорт Телематика» CVT: 2 139 000 руб.

На более доступные автомобили предыдущего года, которые все еще есть в продаже, цены остались прежними. Согласно данным крупных классифайдов, у дилеров в России сейчас имеется более сотни кроссоверов Москвич 3 2024 года выпуска, стоимость которых колеблется от 1 700 000 до 1 900 000 рублей.

Что касается Москвич 3 с ручным управлением, этот вариант, недавно получивший значительную скидку по госпрограмме, также продается по прежней цене. Он предлагается в комплектации «Стандарт плюс» с вариатором за 1 986 000 рублей.

Интерьер Москвич 3
Интерьер Москвич 3

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все версии кроссовера оснащены одинаковым двигателем, представляющим собой 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, который был заимствован у модели JAC JS4. В качестве трансмиссии предлагается либо шестиступенчатая механика, либо вариатор, а привод в каждой комплектации – исключительно передний.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 16
02.10.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв