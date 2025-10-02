Самый дешевый Москвич подорожал: сколько он стоит сейчас
Компания «Москвич» увеличила цены на свою наиболее доступную и востребованную модель – кроссовер Москвич 3.
В версиях 2025 года, помимо нового оснащения с телематикой и варианта с ручным управлением, модель подорожала на 49-62 тысячи рублей, что составляет 2,4-3,4%.
Наибольшее увеличение стоимости, на 62 тысячи рублей, затронуло базовую комплектацию «Стандарт плюс» с механической коробкой передач, в то время как версия с вариатором и топовый вариант «Комфорт» подорожали на 49 тысяч рублей.
Актуальные цены на Москвич 3 2025 года выпуска:
- «Стандарт плюс» МКП: 1 913 000 руб. (+62 000 руб.)
- «Стандарт плюс» CVT: 2 000 000 руб. (+49 000 руб.)
- «Комфорт» CVT: 2 132 000 руб. (+49 000 руб.)
- «Стандарт плюс Телематика» МКП: 1 920 000 руб.
- «Стандарт плюс Телематика» CVT: 2 007 000 руб.
- «Комфорт Телематика» CVT: 2 139 000 руб.
На более доступные автомобили предыдущего года, которые все еще есть в продаже, цены остались прежними. Согласно данным крупных классифайдов, у дилеров в России сейчас имеется более сотни кроссоверов Москвич 3 2024 года выпуска, стоимость которых колеблется от 1 700 000 до 1 900 000 рублей.
Что касается Москвич 3 с ручным управлением, этот вариант, недавно получивший значительную скидку по госпрограмме, также продается по прежней цене. Он предлагается в комплектации «Стандарт плюс» с вариатором за 1 986 000 рублей.
Все версии кроссовера оснащены одинаковым двигателем, представляющим собой 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 лошадиных сил, который был заимствован у модели JAC JS4. В качестве трансмиссии предлагается либо шестиступенчатая механика, либо вариатор, а привод в каждой комплектации – исключительно передний.
