Легендарный Ford Focus в самой интересной версии стал историей

В немецком городе Саарлуис сошел с конвейера последний экземпляр Ford Focus ST

Завершилась 20-летняя история спортивного хэтчбека Ford Focus ST с окончанием его производства. Уже в ноябре с конвейера также сойдет последний стандартный Focus.

Финальным автомобилем стал красный Focus ST, который покинул производственную линию 26 сентября. Пока неясно, где именно можно будет приобрести этот конкретный экземпляр, и о его будущем информации нет. Представитель Ford Финн Томасен ранее обозначил, что у модели не будет прямого преемника.

Модификация ST, известная своей мощностью, выпускалась более 20 лет, начиная с 2002 года, когда на европейским рынках появился первый Focus ST. С тех пор модель пережила четыре поколения, и последняя версия, вышедшая в 2019 году, была оснащена бензиновым мотором EcoBoost на 2,3 литра, развивающим 280 лошадиных сил. Автомобиль обновился в последний раз в 2022 году.

Ford Focus ST

С прекращением сборки обычного Focus, модельный ряд Ford в Европе окончательно потеряет легковые автомобили, сосредоточившись исключительно на кроссоверах и внедорожниках. Напомним, что производство седана Mondeo завершилось в 2022 году, а популярный хэтчбек Fiesta сошел с конвейера в 2023 году.