#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ФАС объяснила рост цен на топливо
5 октября
ФАС объяснила рост цен на топливо
В ФАС не обнаружили нарушений в росте цен на...
Changan Uni-K
5 октября
В России изменились цены на самые популярные модели Changan
В РФ изменились цены на Changan CS35 Plus,...
Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы
5 октября
Toyota и Subaru оказались в центре скандала из-за серьезной технической проблемы
Toyota и Subaru обвинили в установке...

Легендарный Ford Focus в самой интересной версии стал историей

В немецком городе Саарлуис сошел с конвейера последний экземпляр Ford Focus ST

Завершилась 20-летняя история спортивного хэтчбека Ford Focus ST с окончанием его производства. Уже в ноябре с конвейера также сойдет последний стандартный Focus.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

Финальным автомобилем стал красный Focus ST, который покинул производственную линию 26 сентября. Пока неясно, где именно можно будет приобрести этот конкретный экземпляр, и о его будущем информации нет. Представитель Ford Финн Томасен ранее обозначил, что у модели не будет прямого преемника.

Модификация ST, известная своей мощностью, выпускалась более 20 лет, начиная с 2002 года, когда на европейским рынках появился первый Focus ST. С тех пор модель пережила четыре поколения, и последняя версия, вышедшая в 2019 году, была оснащена бензиновым мотором EcoBoost на 2,3 литра, развивающим 280 лошадиных сил. Автомобиль обновился в последний раз в 2022 году.

Ford Focus ST
Ford Focus ST

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

С прекращением сборки обычного Focus, модельный ряд Ford в Европе окончательно потеряет легковые автомобили, сосредоточившись исключительно на кроссоверах и внедорожниках. Напомним, что производство седана Mondeo завершилось в 2022 году, а популярный хэтчбек Fiesta сошел с конвейера в 2023 году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  32cars
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 6
05.10.2025 
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+40