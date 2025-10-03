#
Во Владивостоке открылась лаборатория для испытаний импортируемых авто

На базе «Соллерс» во Владивостоке будут испытывать импортные авто

Во Владивостоке стартовала работа новой испытательной лаборатории ФГУП «НАМИ», предназначенной для обязательной оценки соответствия автомобилей, ввозимых в Россию. Она располагается на мощностях компании «АИТ», которая является частью группы «Соллерс».

Лаборатория будет проводить испытания для импортируемых транспортных средств, что является необходимой процедурой для получения Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и дальнейшего оформления Электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС).

Находясь рядом с портами, доставить автомобили на испытания можно быстро, отметили в «Соллерс».

В оборудовании лаборатории предусмотрены три испытательные линии с диагностическими комплексами и системами экологической проверки, что соответствует действующим требованиям Евразийского экономического союза.

Проектная мощность лаборатории составляет до 130 тыс. автомобилей в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  Соллерс
Ушакова Ирина
Фото:Sollers
