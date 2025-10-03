#
Ввоз машин с пробегом в Россию достиг исторического максимума

«Автостат»: импорт автомобилей с пробегом в РФ вырос на 14%

В сентябре текущего года в Россию было импортировано 82 тысячи автомобилей. При этом объем ввоза новых автомобилей сократился на 68% по сравнению с сентябрем 2022 года, составив всего 33,6 тысячи единиц. В то же время рост импорта подержанных автомобилей составил 14%, достигнув рекорда в 48,4 тысячи экземпляров за 2024 и 2025 годы.

Крым испытывает жесткий дефицит бензина

Наиболее популярным новым автомобилем в это время стал Changan Uni-S, в то время как среди подержанных автомобилей лидерство удерживала Toyota с моделью Corolla. Доля физических лиц в общем объеме импорта увеличилась по сравнению с августом из-за снижения активности дистрибьюторов, которые имеют запасы автомобилей на складах. Прогнозируется, что в будущем доля физических лиц может снизиться.

Наибольшая часть новых иномарок поступила из Китая, хотя его доля уменьшилась до 65,2%. В то же время импорт из Киргизии увеличился до 16,3%. Казахстан и Южная Корея составили по 5,1% каждый. В сегменте подержанных автомобилей по-прежнему лидирует Япония, хотя ее доля постепенно снижается до 39,1% в сентябре. Южная Корея и Китай занимают 22,2% и 20,4% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
03.10.2025 
Фото:Depositphotos
0