Названы самые надежные дизельные автомобили в России

Эксперт Трушкова: Genesis GV70 — самая надежная машина с дизельным мотором

По данным, представленным директором по сервису компании «Рольф» Юлией Трушковой, модель Genesis GV70 занимает ведущее место по надежности среди дизельных автомобилей в России, так как владельцы обращались за обслуживанием лишь в 2% случаев.

Genesis GV70

На втором месте находится минивэн Hyundai Staria, а третьим является Genesis GV80 с 3% обращений. В пятерке также разместились Audi Q8 (4%), BMW X7 (5%) и автомобили BMW X2, Toyota Fortuner и Hyundai Palisade, у которых уровень обращений составляет около 6% каждую.

Среди дизельных автомобилей, владельцы которых чаще всего обращаются в сервис, наименее надежным оказался Dodge Journey, у которого 100% обращений (однако выборка по этой модели была значительно меньшей). Ситуация немного лучше у Toyota Corolla, для которой доля обращений достигла 88%.

Hyundai Staria

Тем не менее, Трушкова отметила, что в целом дизельные автомобили демонстрируют высокую надежность: общий процент обращений в сервисные центры по причине неисправностей составляет 16%.

Dodge Journey