#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые надежные дизельные автомобили в России
4 октября
Названы самые надежные дизельные автомобили в России
Эксперт Трушкова: Genesis GV70 — самая надежная...
Jetour T1
4 октября
Недавно дебютировавший в России кроссовер получит мощную и экономичную версию
598-сильный гибридный кроссовер Jetour T1 i-DM...
Aston Martin Vantage
4 октября
Aston Martin выпустит новый спорткар на «механике»: подробности
Aston Martin анонсировал новую версию Vantage с...

Названы самые надежные дизельные автомобили в России

Эксперт Трушкова: Genesis GV70 — самая надежная машина с дизельным мотором

По данным, представленным директором по сервису компании «Рольф» Юлией Трушковой, модель Genesis GV70 занимает ведущее место по надежности среди дизельных автомобилей в России, так как владельцы обращались за обслуживанием лишь в 2% случаев.

Genesis GV70
Genesis GV70

Все новости о событии
Бензиновый кризис — как его будут разрешать?

На втором месте находится минивэн Hyundai Staria, а третьим является Genesis GV80 с 3% обращений. В пятерке также разместились Audi Q8 (4%), BMW X7 (5%) и автомобили BMW X2, Toyota Fortuner и Hyundai Palisade, у которых уровень обращений составляет около 6% каждую.

Среди дизельных автомобилей, владельцы которых чаще всего обращаются в сервис, наименее надежным оказался Dodge Journey, у которого 100% обращений (однако выборка по этой модели была значительно меньшей). Ситуация немного лучше у Toyota Corolla, для которой доля обращений достигла 88%.

Hyundai Staria
Hyundai Staria

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Тем не менее, Трушкова отметила, что в целом дизельные автомобили демонстрируют высокую надежность: общий процент обращений в сервисные центры по причине неисправностей составляет 16%.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси.

Dodge Journey
Dodge Journey

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:DPA/TASS
Количество просмотров 7
04.10.2025 
Фото:DPA/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0