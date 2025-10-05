Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси

Министерство промышленности и торговли России представило предварительный список автомобилей, которые будут соответствовать требованиям нового закона о локализации такси, вступающего в силу с марта 2026 года.

В перечень вошло более 20 моделей от шести российских брендов, как сообщила пресс-служба ведомства. Также стало известно, что планируется расширить перечень автомобилей, которые смогут использоваться в качестве такси, в соответствии с законом о локализации, до 1 марта 2026 года. В этот список будут добавлены модели брендов Haval и Tenet, а также автомобили, производимые на калининградском заводе «Автотор».

В России смягчат требования к локализации автомобилей

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает обновить нормы по целевому уровню локализации для автомобилей, произведенных в стране. Максимально допустимое количество баллов для локализации планируется снизить с 7 тысяч до 5,5 тысяч.

Бензиновый кризис – как его будут разрешать?

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал ситуацию с бензином в регионах России контролируемой. Для обеспечения дополнительного предложения на рынке нефтепродуктов правительство запретило нефтепроизводителям экспорт дизтоплива и продлило запрет на экспорт бензина.

«Автостат»: в сентябре цены на новые машины в России изменились у 13 брендов

В сентябре 2025 года российский рынок автомобилей переживал изменения цен почти каждую вторую неделю. За месяц корректировки затронули 13 автомобильных брендов: в начале это касалось десяти компаний, затем добавились еще четыре, среди которых одна вносила изменения дважды. Одним из наиболее значительных изменений стало снижение цен у бренда Sollers на легкие коммерческие автомобили Argo – на 515 тысяч рублей.

«Пазик» уже не тот! Новый российский автобус пошел в производство

Павловский автобусный завод начал серийное производство нового автобуса Citymax 8 с несущим кузовом длиной 8,1 метра. С этой моделью ПАЗ выходит в сегмент компактных автобусов вместимостью до 32 человек – такие машины востребованы на маршрутах с невысоким пассажиропотоком, где важны и комфорт пассажиров, и экономичность в эксплуатации для перевозчиков.