АВТОВАЗ показал электрическую Оку (видео)
В России появился новый добротный внедорожник Toyota: известна цена
Накажут ли водителя за нарушения ПДД по дороге в роддом?
Полноприводный семейный кроссовер рекордно подешевел в России

Гибридный кроссовер Aito Seres M7 подешевел в России на 2,5-2,7 миллиона рублей

Бренд Seres, который офциально представлен в России, значительно снизил стоимость своего гибридного кроссовера Aito Seres M7 в октябре на 2,5-2,7 миллиона рублей.

Aito Seres M7
Aito Seres M7

ФАС объяснила рост цен на топливо

Версия Luxury теперь стоит 4,99 миллиона рублей, а комплектация Flagship подешевела до 5,29 миллиона рублей.

Aito Seres M7 – это полноразмерный семейный гибридный кроссовер длиной 5 метров, который является альтернативой Toyota Highlander.

Это совместная разработка компаний Huawei и Seres.

Интерьер Aito Seres M7
Интерьер Aito Seres M7
Автомобиль оснащен силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 449 л.с., а максимальный запас хода превышает 1100 км при емкости тяговой батареи в 40 кВтч. Кроссовер имеет полный привод и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:Aito
05.10.2025 
Фото:Aito
Отзывы о Seres M7

