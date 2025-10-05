Полноприводный семейный кроссовер рекордно подешевел в России

Гибридный кроссовер Aito Seres M7 подешевел в России на 2,5-2,7 миллиона рублей

Бренд Seres, который офциально представлен в России, значительно снизил стоимость своего гибридного кроссовера Aito Seres M7 в октябре на 2,5-2,7 миллиона рублей.

Aito Seres M7

Версия Luxury теперь стоит 4,99 миллиона рублей, а комплектация Flagship подешевела до 5,29 миллиона рублей.

Aito Seres M7 – это полноразмерный семейный гибридный кроссовер длиной 5 метров, который является альтернативой Toyota Highlander.

Это совместная разработка компаний Huawei и Seres.

Интерьер Aito Seres M7

Автомобиль оснащен силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя мощностью 449 л.с., а максимальный запас хода превышает 1100 км при емкости тяговой батареи в 40 кВтч. Кроссовер имеет полный привод и разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.