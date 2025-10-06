#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Профилактику нетрезвого вождения обсудят в Общественной палате
6 октября
Профилактику нетрезвого вождения обсудят в Общественной палате
В Общественной палате РФ представят масштабную...
Hyundai Sonata
6 октября
Названы самые проблемные автомобили Hyundai с пробегом
Эксперт Ковалев: Подержанные Hyundai с моторами...
Скрытый номер
6 октября
Россиянам напомнили о наказании за скрытый номер машины
Эксперт Чикун: Водителям за скрытый номер авто...

Поиграл со спичками: школьник случайно сжег две машины

В Смоленской области 11-летний мальчик сжег два автомобиля и скутер

Инцидент с возгоранием двух автомобилей зафиксирован на минувшей неделе в Смоленской области.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Как сообщила пресс-служба МЧС, в деревне Валутино 11-летний мальчик играл на приусадебном участке и, предположительно, решил развести костер. Неведомым образом огонь перекинулся на два стоящих во дворе автомобиля и скутер. Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, в результате пожара техника оказалась практически полностью уничтожена.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Подоспевшие на двух пожарных машинах спасатели ликвидировали возгорание, в котором, к счастью, никто не пострадал... В МЧС напоминают, что необходимо объяснять детям об опасности игр с огнем, держать спички и зажигалки в недоступных для ребенка местах, а также следить за тем, где ваше чадо и чем оно занято.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  МЧС России
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 26
06.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0