Поиграл со спичками: школьник случайно сжег две машины

В Смоленской области 11-летний мальчик сжег два автомобиля и скутер

Инцидент с возгоранием двух автомобилей зафиксирован на минувшей неделе в Смоленской области.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в деревне Валутино 11-летний мальчик играл на приусадебном участке и, предположительно, решил развести костер. Неведомым образом огонь перекинулся на два стоящих во дворе автомобиля и скутер. Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, в результате пожара техника оказалась практически полностью уничтожена.

Подоспевшие на двух пожарных машинах спасатели ликвидировали возгорание, в котором, к счастью, никто не пострадал... В МЧС напоминают, что необходимо объяснять детям об опасности игр с огнем, держать спички и зажигалки в недоступных для ребенка местах, а также следить за тем, где ваше чадо и чем оно занято.