Восстание стиральных машин: автомобиль чуть не сгорел!

#
Где оказываются машины, конфискованные у нетрезвых водителей? Отвечаем

7 сентября автомобилисты одного из гаражных кооперативов в Ангарске Иркутской области заметили дым, идущий от одного из боксов. Очевидцы сообщили о возгорании в МЧС, и вскоре на место происшествия прибыли 10 спасателей на двух машинах. Им удалось ликвидировать пожар и спасти стоящий внутри автомобиль. Как сообщила пресс-служба ведомства, собственника в гараже не было.

Сообщается также, что причиной возгорания стало замыкание в стиральной машине, установленной в боксе.

К счастью, такая «забота» о чистоте гаражных вещей не привела к жертвам и более серьезным разрушениям. В машинке выплавились внутренности, но другое имущество, включая иномарку, особо не пострадало. МЧС напоминает, что нужно следить за состоянием проводки и электрооборудования, избегать перегрузки электросети, выключать приборы из сети, а ремонт и монтаж техники доверять профессионалам.

Источник:  МЧС России
Иннокентий Кишкурно
13.09.2025 
