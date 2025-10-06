Профилактику нетрезвого вождения обсудят в Общественной палате
В Общественной палате РФ представят масштабную кампанию «Твоя мера — 0 промилле»
7 октября в Общественной палате Российской Федерации состоится круглый стол, посвященный профилактике управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В рамках мероприятия также пройдет презентация масштабной социальной кампании «Твоя мера — 0 промилле».
Известно, что участие в круглом столе примут руководители Госавтоинспекции МВД России, депутаты Государственной Думы РФ, представители федеральных министерств и ведомств, бизнес-сообщества, общественности и деятели культуры.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
«За рулем»
1
06.10.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0