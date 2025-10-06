Сколько машин будет продано в России за 2025 год: прогноз аналитиков

АЕБ: за девять месяцев 2025 года авторынок РФ сократился на 23%

По прогнозам, к концу 2025 года российский авторынок может достигнуть отметки в 1,28 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Ожидается умеренный рост в течение года, тем не менее итоговые показатели окажутся ниже, чем в предыдущем году. Такое заявление сделал председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

Он подчеркнул, что даже незначительное снижение ключевой ставки способствовало росту активности в капиталоемких секторах, включая автопром, что, в свою очередь, повлияет на увеличение продаж, особенно после окончания действия депозитов с высокими процентами.

Тем не менее, в июле текущего года АЕБ пересмотрела годовой прогноз продаж автомобилей, сократив его до 1,25 миллиона единиц, что на 24% меньше по сравнению с 2024 годом.

За первые девять месяцев 2023 года объем продаж автомобилей снизился на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 922,4 тысячи машин.

Эксперт отметил, что в третьем квартале рынок оставался относительно стабильным.

