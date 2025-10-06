#
МолнияСитуация на АЗСРазборка неделиЖурнал на домКак привезти автоТа самая МоскваСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОСАГО в России может резко подорожать
6 октября
ОСАГО в России может резко подорожать
ЦБ: стоимость ОСАГО при отмене учета износа...
Интерьер Chevrolet Equinox
6 октября
Автомат, полный привод: практичный семейный кроссовер дешевле «китайца»
В РФ начались продажи нового кроссовера...
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
6 октября
Названы первые регионы, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры
Аксаков: Эксперимент по контролю за ОСАГО через...

Сколько машин будет продано в России за 2025 год: прогноз аналитиков

АЕБ: за девять месяцев 2025 года авторынок РФ сократился на 23%

По прогнозам, к концу 2025 года российский авторынок может достигнуть отметки в 1,28 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Все новости о событии
ФАС объяснила рост цен на топливо

Ожидается умеренный рост в течение года, тем не менее итоговые показатели окажутся ниже, чем в предыдущем году. Такое заявление сделал председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

Он подчеркнул, что даже незначительное снижение ключевой ставки способствовало росту активности в капиталоемких секторах, включая автопром, что, в свою очередь, повлияет на увеличение продаж, особенно после окончания действия депозитов с высокими процентами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Тем не менее, в июле текущего года АЕБ пересмотрела годовой прогноз продаж автомобилей, сократив его до 1,25 миллиона единиц, что на 24% меньше по сравнению с 2024 годом.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

За первые девять месяцев 2023 года объем продаж автомобилей снизился на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 922,4 тысячи машин.

Эксперт отметил, что в третьем квартале рынок оставался относительно стабильным.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые надежные дизельные автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Пресс-служба АЕБ
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 11
06.10.2025 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0