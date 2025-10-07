Эти седаны Lexus отличаются надежностью, но к тому же еще и доступны

Портал HotCars назвал 10 самых надежных версий седанов Lexus

Автомобили марки Lexus славятся своими качеством, долговечностью и динамическими характеристиками. Портал HotCars представил обзор седанов данной марки на вторичном рынке, которые отвечают этим критериям и имеют разумную цену.

В числе лучших автомобилей оказался Lexus LS в кузове XF40, производившийся с 2007 по 2017 годы. Сегодня его средняя цена на вторичном рынке составляет 19 856 долларов, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей. В России такие автомобили могут стоить около 1 100 000 рублей.

Эта модель предлагалась с классическим бензиновым V8 объемом 4,6 л и гибридной установкой, включая двигатель V8 на 5,0 л и электромотор. Совокупная мощность автомобиля достигает 439 лошадей, а разгон от 0 до 60 миль в час (97 км/ч) занимает всего 5,4 секунды.

На втором месте располагается Lexus IS первого поколения (XE10), средняя цена которого составляет 15 779 долларов (около 1,3 млн рублей). Это была первая компактная модель Lexus, получившая высокую оценку и считающаяся одной из лучших в истории бренда. На североамериканском рынке модель предлагается с 2,0-литровым рядным двигателем 1G-FE и 3,0-литровым 2JZ-GE.

Замыкает тройку лидеров Lexus GS в кузове S160, который также пользуется спросом. Его средняя цена на вторичном рынке – 14 387 долларов (примерно 1,2 млн рублей). Автомобиль доступен с несколькими двигателями, включая 4,0-литровый агрегат мощностью 300 л.с. и 4,3-литровый с аналогичной мощностью. Разгон до 100 км/ч – менее 6 секунд.

В список десяти лучших также вошли модели Lexus LS (XF10), Lexus IS (XE20), Lexus LS (XF20), Lexus ES (XV30), Lexus GS (S140), Lexus ES (XV20) и Lexus EX (XV10).

