Доступную копию Geely Monjaro теперь можно купить в России

В России в продажу вышел новый Renault Grand Koleos по цене от 3,75 млн рублей

В России начал реализовываться более доступный аналог популярного кроссовера Geely Monjaro – Renault Grand Koleos.

Эти автомобили привозят из Кореи по параллельным схемам и в основном предлагают под заказ, минимальная цена на одном из сайтов составляет 3 750 000 рублей. За эту сумму новый Renault Grand Koleos можно заказать во Владивостоке, однако компания, занимающаяся продажами, уведомляет, что цена может изменяться в зависимости от курсов валют на момент оплаты.

Комплектация автомобиля не была детализирована. На фотографиях видно, что кроссовер прибывает с черно-бежевым кожаным салоном, кожаным рулевым колесом с карбоновой отделкой, четырехзонным климат-контролем и тремя экранами на передней панели: для цифровой приборной панели, мультимедийной системы и развлекательной системы для пассажира.

Renault Grand Koleos

Еще одна компания предлагает автомобиль в комплектации Espirit Alpine за 3 900 000 рублей, с черным кожаным салоном и без отделки руля.

Renault Grand Koleos, как и предыдущая версия, оснащен гибридной силовой установкой E-Tech, аналогичной китайской системе Hi-X от Geely. В состав этой системы входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор, электромотор, трехступенчатая трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Привод на передние колеса, а суммарная мощность составляет 245 л. с. и 540 Нм крутящего момента.

Есть также бензиновая версия Grand Koleos с 2,0-литровым турбомотором мощностью 211 л. с. и классическим восьмиступенчатым автоматом, доступная за 4 000 000 рублей в Приморье. У этой модели бежево-черный кожаный интерьер и три экрана в салоне, как и у других версий.

Интерьер Renault Grand Koleos

На данный момент из наличия в продаже есть лишь один гибридный Renault Grand Koleos во Владивостоке, стоимость которого составляет 4 500 000 рублей.

В то же время цена Geely Monjaro с официальной гарантией стартует от 4 549 990 рублей, а его средняя комплектация оценивается в 4 852 190 рублей, топовая – в 5 052 190 рублей.

