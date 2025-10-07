#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Fabia 130
7 октября
177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели
Компания Skoda представила самую быструю Fabia...
Mitsubishi Outlander
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...

177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели

Компания Skoda представила самую быструю Fabia всех времен

Компания Skoda Auto представила специальную версию Fabia 130, посвященную 130-летию своего бренда и вдохновленную его раллийным наследием.

Рекомендуем
Полный привод, 7 мест и можно с прицепом — новый кроссовер из Калуги

Новая модель, созданная на основе версии Monte Carlo с двигателем 1.5 TSI, стала самой мощной Fabia в истории. Она оснащена обновленным двигателем 1.5 TSI evo2, мощность авто возросла с 110 до 130 кВт (177 л.с.), а крутящий момент достиг 250 Нм.

При помощи перенастроенной 7-ступенчатой DSG разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, что на 0,4 секунды быстрее, чем у стандартной версии, а максимальная скорость составила 228 км/ч – это самый высокий показатель среди всех моделей Фабия.

Skoda Fabia 130
Skoda Fabia 130

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Инженеры Skoda также изменили настройки рулевого управления и подвески, уменьшив клиренс на 15 мм. Для улучшения спортивных характеристик предусмотрены два режима динамического контроля, в том числе ASR Sport и ESC Sport, которые позволяют частично отключать системы стабилизации.

Fabia 130 отличает стильный внешний вид с глянцевыми черными элементами кузова, включая спойлер, диффузор и крышу, а также эксклюзивными шильдиками «130» на крыльях и крышке багажника. Передняя часть автомобиля украшена светодиодными фарами с затемненными корпусами, а задняя отмечена полосой в стиле Fabia Rally2 и двойными выхлопными патрубками.

Интерьер Skoda Fabia 130
Интерьер Skoda Fabia 130

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Интерьер оформлен в спортивном духе, в нем установлены сиденья с электрорегулировкой и боковой поддержкой, трехспицевый руль, металлические накладки на педалях и алюминиевые вставки. Стандартное оборудование включает 10-дюймовую цифровую приборную панель и 9-дюймовый мультимедийный экран.

Производство Fabia 130 будет ограничено, заказы по европейским рынкам уже открыты, но цены пока не объявлены. Первые поставки намечены на декабрь 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 10
07.10.2025 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.
+2