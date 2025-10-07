177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели

Компания Skoda представила самую быструю Fabia всех времен

Компания Skoda Auto представила специальную версию Fabia 130, посвященную 130-летию своего бренда и вдохновленную его раллийным наследием.

Новая модель, созданная на основе версии Monte Carlo с двигателем 1.5 TSI, стала самой мощной Fabia в истории. Она оснащена обновленным двигателем 1.5 TSI evo2, мощность авто возросла с 110 до 130 кВт (177 л.с.), а крутящий момент достиг 250 Нм.

При помощи перенастроенной 7-ступенчатой DSG разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, что на 0,4 секунды быстрее, чем у стандартной версии, а максимальная скорость составила 228 км/ч – это самый высокий показатель среди всех моделей Фабия.

Skoda Fabia 130

Инженеры Skoda также изменили настройки рулевого управления и подвески, уменьшив клиренс на 15 мм. Для улучшения спортивных характеристик предусмотрены два режима динамического контроля, в том числе ASR Sport и ESC Sport, которые позволяют частично отключать системы стабилизации.

Fabia 130 отличает стильный внешний вид с глянцевыми черными элементами кузова, включая спойлер, диффузор и крышу, а также эксклюзивными шильдиками «130» на крыльях и крышке багажника. Передняя часть автомобиля украшена светодиодными фарами с затемненными корпусами, а задняя отмечена полосой в стиле Fabia Rally2 и двойными выхлопными патрубками.

Интерьер Skoda Fabia 130

Интерьер оформлен в спортивном духе, в нем установлены сиденья с электрорегулировкой и боковой поддержкой, трехспицевый руль, металлические накладки на педалях и алюминиевые вставки. Стандартное оборудование включает 10-дюймовую цифровую приборную панель и 9-дюймовый мультимедийный экран.

Производство Fabia 130 будет ограничено, заказы по европейским рынкам уже открыты, но цены пока не объявлены. Первые поставки намечены на декабрь 2025 года.

