В России представили первый в истории розовый БЕЛАЗ (видео)

Розовый БЕЛАЗ начал работать на Солнцевском угольном разрезе Сахалина

Самосвал БЕЛАЗ в цвете «розовый космос» начал работу на Солнцевском угольном разрезе в Углегорском районе Сахалина.

Управляет розовой махиной Светлана Хохлова – к слову, не единственная женщина-водитель карьерного самосвала на Солнцевском разрезе. По ее словам, эту работу она выбрала намеренно, потому что всегда хотела управлять такой техникой и сразу полюбила издаваемый ею звук. А ее БЕЛАЗ, ныне носящий розовый цвет, стал символом проекта «Девушки рулят», который запустила Восточная горнорудная компания (EMCO, East Mining Company).

В рамках проекта компания ищет женщин, готовых построить карьеру в высокотехнологичной среде, освоив новую профессию – помимо водителя самосвала, это инженер-геодезист, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, машинист-погрузчик и другие.

На презентацию розового БЕЛАЗа съехались сотни человек, видео с ним быстро стали вирусными. Известно, что на покраску машины ушло несколько дней и более 50 литров специальной краски, которая устройчива к тяжелым условиям карьерной работы. Как сообщает сайт регионального телевидения ASTV.RU, в ближайшее время самосвал выйдет на линию и будет выполнять те же задачи, что и остальные карьерные самосвалы.

Источник:  tzn.sakhalin.gov.ru
Иннокентий Кишкурно
Фото:Восточная Горнорудная Компания
11.10.2025 
Фото:Восточная Горнорудная Компания
