Начался массовый отзыв автомобилей легендарного японского бренда

Toyota отзовет почти 400 тыс. машин из-за проблем с камерой заднего вида

Компания Toyota заявила об отзыве 393 838 своих автомобилей в США, причиной является неисправность работы камеры заднего вида, по данным американского регулятора NHTSA.

Основная проблема заключается в том, что изображение с камеры может не отображаться, что затрудняет видимость для водителей и увеличивает вероятность аварийных ситуаций.

Отзыв затрагивает несколько моделей, включая Tundra, произведенные в 2022-2025 годах, а также гибридные версии этой модели и Sequoia 2023-2025 годов. Чтобы устранить данную неисправность, дилеры Toyota предложат бесплатное обновление программного обеспечения для автомобилей.

Стоит отметить, что автомобили Toyota в России продаются по схеме параллельного импорта, и пикапы Tundra начали поступать на российский рынок еще летом 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые подешевевшие машины в России.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
08.10.2025 
Фото:Unsplash
