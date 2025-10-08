Городская надбавка: почему за ОСАГО жители мегаполисов платят больше

Банки.ру: стоимость полиса автогражданки напрямую зависит от почтового индекса

Жители городов платят за страховку ОСАГО в среднем 6,8 тысячи рублей, тогда как для автовладельцев из сел и деревень эта сумма оказывается примерно на 16% меньше – около 5,5–5,7 тысяч рублей, говорится в исследовании платформы Банки.ру.

Все дело в территориальном коэффициенте. Для городов он самый высокий – 1,39, что автоматически увеличивает стоимость. В сельской же местности этот коэффициент не дотягивает даже до единицы. При этом другие параметры, такие как безаварийный стаж, коэффициент возраста и стажа по всей стране отличаются несущественно.

Иномарки для города, Lada – для села

Автомобильные предпочтения россиян также четко делятся по географическому признаку. Безоговорочным лидером в деревнях и селах является Lada, на которую приходится каждый четвертый полис автогражданки.

В крупных городах картина иная: владельцы Lada составляют менее 15%, уступая дорогу иномаркам – Toyota, Kia и Hyundai. Получается, что более высокая стоимость полиса в городах – это не только плата за интенсивное движение, но и следствие более дорогого парка автомобилей.