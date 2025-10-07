#
>
Одно нарушение ОСАГО может обернуться горой штрафов

В Госдуме хотят выписывать штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой

Депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, выступил с инициативой об ужесточении наказания для водителей, которые управляют автомобилем без полиса ОСАГО.

По его словам, в будущем штрафовать таких автовладельцев планируется за каждый зафиксированный камерой проезд, а не один раз в течение суток, как предполагалось первоначально.

Аксаков напомнил, что ранее сам разработал поправки, закрепляющие именно суточный лимит на штраф. Однако он выразил уверенность, что со временем, когда механизм контроля будет полностью отлажен, а количество нарушителей сократится, меру можно будет сделать более строгой. Парламентарий убежден, что такой подход заставит людей всегда иметь при себе действующий полис, что, в свою очередь, избавит пострадавших в авариях от необходимости долгих судебных разбирательств для получения компенсации.

Впрочем, у этой инициативы есть и серьезные правовые препятствия. Юристы напоминают, что отсутствие страховки считается длящимся нарушением, а не моментальным, подобным превышению скорости. Это означает, что водитель, забывший оформить полис, нарушает правила непрерывно, а не только в момент проезда под камерой.

Кроме того, сохраняется риск технических ошибок, когда действующий полис по каким-то причинам не отображается в общей базе данных. В такой ситуации автовладелец может столкнуться с лавиной штрафов, которые будет крайне сложно оспорить, что ставит под сомнение правомерность подобного подхода.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
07.10.2025 
