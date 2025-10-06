ОСАГО в России может резко подорожать
Возможное увеличение стоимости полисов ОСАГО на 40% обсудили на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что это связано с отменой учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО.
Ранее замминистра финансов Иван Чебесков озвучил, что при компенсации по ОСАГО – как в виде денежной выплаты, так и в натуральной форме – следует учитывать полную сумму на восстановление автомобиля, не учитывая при этом износ деталей. Это контрастирует с действующей системой, при которой выплаты рассчитываются с учетом износа, что существенно снижает размер компенсации.
«Если мы забираем у гражданина право выбирать – износ или ремонт, давайте сразу ему выплачивать деньги по максимальной сумме. Сразу выплачивать полную сумму с учетом повреждений без вычета износа», – предложил Чебесков.
Однако представители Банка России выступают против этого плана.
«Износ – это значимая часть тарифа. Если мы от него откажемся – это будет порядка 40% влияния на тариф, а значит – одномоментное увеличение стоимости полисов. Не уверен, что это нужно в сегодняшних реалиях», – подчеркнул Габуния.
На данный момент максимальная сумма выплаты по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей.
