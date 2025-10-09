Названы машины, к которым сейчас труднее всего найти запчасти

Эксперт Турсунова: К Audi и Porshe сейчас очень сложно подобрать запчасти

В настоящее время самые большие трудности с запчастями наблюдаются для европейских и китайских автомобилей, которые редко представлены на рынке. Об этом рассказала Барно Турсунова, сооснователь сети автосервисов «Вилгуд».

Эксперт отметила, что проблемы могут возникнуть не только у автомобилей европейского и американского производства, но и китайских марок. Среди европейских автомобилей особенно тяжелая ситуация складывается для отдельных моделей таких брендов, как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo и Land Rover.

Среди американских автомобилей наиболее трудными являются Buick и Cadillac, а среди китайских — марки Changan, FAW, BAW, Avatr, BYD, LIXiang и Zeekr.

Одной из главных причин таких сложностей стало влияние санкций и изменения в логистике. С начала 2022 года Россия столкнулась с ограничениями на ввоз запчастей для различных марок автомобилей.

Найти оригинальные запчасти для автомобилей, которые не являются массовыми или уже сняты с производства, довольно сложно, особенно когда дело касается специфических или редких деталей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.