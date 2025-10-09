Эти новые модели авто вышли на рынок в сентябре

«Автостат» перечислил 14 моделей автомобилей, вышедших на рынок в сентябре

В сентябре 2025 года на российском автомобильном рынке стартовали продажи 14 новых моделей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В этот месяц представили 10 легковых автомобилей, 2 грузовика, 1 легкий коммерческий автомобиль и 1 автобус.

Среди легковых моделей половину составляют китайские бренды: седан BYD U7, кроссоверы Denza N8 и Xiaomi YU7 MAX, пикап Maxus Star X, лифтбэк Xpeng P7+. В сентябре также дебютировали компактные автомобили Eonyx M2 от калининградского производителя «Автотор», пикапы Sollers T9 и кроссоверы Tenet T4. На рынке также появились седаны Belgee S50 из Беларуси и японские электрокроссоверы Honda S7.

Кроме легковых машин, в России начали продавать среднетоннажные грузовики Sollers TR 180 и седельные тягачи AMT 632901, которые производятся в Миассе. В сегменте легкого коммерческого транспорта представили бортовой грузовик «Кама» Х62, а среди автобусов – Higer KLQ6109GS.

