Эти новые модели авто вышли на рынок в сентябре

#
24 октября
В сентябре 2025 года на российском автомобильном рынке стартовали продажи 14 новых моделей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В этот месяц представили 10 легковых автомобилей, 2 грузовика, 1 легкий коммерческий автомобиль и 1 автобус.

Среди легковых моделей половину составляют китайские бренды: седан BYD U7, кроссоверы Denza N8 и Xiaomi YU7 MAX, пикап Maxus Star X, лифтбэк Xpeng P7+. В сентябре также дебютировали компактные автомобили Eonyx M2 от калининградского производителя «Автотор», пикапы Sollers T9 и кроссоверы Tenet T4. На рынке также появились седаны Belgee S50 из Беларуси и японские электрокроссоверы Honda S7.

Кроме легковых машин, в России начали продавать среднетоннажные грузовики Sollers TR 180 и седельные тягачи AMT 632901, которые производятся в Миассе. В сегменте легкого коммерческого транспорта представили бортовой грузовик «Кама» Х62, а среди автобусов – Higer KLQ6109GS.

Belgee S50
Maxus Star X
BYD U7
Xiaomi YU7 MAX
Xpeng P7+
Denza N8
AMT 632901
«Кама» Х62
Sollers TR 180
Honda S7
Tenet T4
Sollers T9
Eonyx M2
Higer KLQ6109GS

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

Источник:  «Автостат»
