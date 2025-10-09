В Общественной палате РФ стартовал социальный проект «Ответственность»

В России запустили проект по развитию культуры ответственного потребления алкоголя

В Общественной палате Российской Федерации стартовал новый социальный проект под названием «Ответственность», который был инициирован компанией «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»).

Основная цель этого проекта – улучшение культуры ответственного употребления алкоголя и повышение уровня безопасности на дорогах.

Проект включает в себя две основные кампании. Первая из них – «Твоя мера – 0 промилле», направлена на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии. В рамках этой кампании разрабатываются обучение для автошкол, виртуальные лекции и интерактивные материалы, также планируются региональные акции и круглые столы в 11 регионах.

Вторая кампания, «Меру знать надо», будет просветительской и сосредоточится на формировании культуры ответственного употребления алкоголя.

Помимо этого, запланированы мероприятия в торговых центрах, а также появление тематических муралов на федеральных трассах, при поддержке ГК «Автодор».

Проект соответствует национальным целям, направленным на продвижение здорового образа жизни и обеспечение безопасности на дорогах.

