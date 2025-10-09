Дешевле 1,5 млн рублей: начались распродажи популярного седана

В Белоруссии дилеры снизили цены на седан Chery Arrizo 6: от 1,3 млн рублей

Автодилеры в Беларуси снизили стоимость седана Chery Arrizo 6, который в России известен как Omoda S5.

В данной стране доступна только одна версия этого автомобиля с атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с., а также с клиноременным вариатором. Размеры автомобиля сопоставимы с Lada Vesta: длина составляет 4644 мм, ширина – 1814 мм, а высота – 1493 мм.

Комплектация Comfort включает в себя отделку салона экокожей, обогрев передних сидений, круиз-контроль, бесключевой доступ, электропривод стояночного тормоза, камеру заднего вида и медиасистему с экраном на 10,25 дюймов.

Chery Arrizo 6

Изначальная цена на седан составляла 55 900 BYN (около 1 516 000 рублей), но сейчас она снижена до 48 900 BYN, что приблизительно равно 1 330 000 рублей. При этом покупателям доступна 99-процентная скидка на нулевое техническое обслуживание.

Интерьер Chery Arrizo 6

Для сравнения, в России за аналогичную сумму можно приобрести седан Lada Iskra (от 1 249 000 рублей). Однако версия с вариатором обойдется как минимум в 1 489 000 рублей, а схожая по габаритам Vesta доступна за 1 526 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.