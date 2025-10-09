Lada Niva теперь продают в Европе: подробности и цены

Idnes: в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн руб.

В Чехии начали продавать российский внедорожник Lada Niva Legend, сообщило местное издание Idnes.

По его данным, поставляемые в Чехию Niva производят в Азербайджане, поэтому автомобиль формально «нероссийского происхождения» и может свободно продаваться в Евросоюзе.

Корреспонденты издания также протестировали внедорожник, отметив, что для чехов автомобиль имеет культовый статус из-за появления в чехословацком сериале «Гости» (Návstevníci, 1983).

Стоимость Niva в Чехии начинается от 498 тыс. чешских крон (около 1,9 млн руб. по состоянию на 9 октября 2025 года). Это практически в два раза дороже, чем на российском рынке, где внедорожник на данный момент можно купить от 1 059 000 руб. без учета скидок.

Lada Niva Legend

Технические характеристики Niva Legend для чешского рынка ничем не отличаются от российских машин – во внедорожник также устанавливают 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. У автомобиля полный привод.

Интерьер Lada Niva Legend

АВТОВАЗ начал выпускать автомобили в Азербайджане весной 2024 года. Первой на предприятии собрали самую доступную модель марки – Lada Granta. Позднее к ней присоединились внедорожники Lada Niva (Legend и Travel) и семейство Vesta.

