#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Lada Niva теперь продают в Европе: подробности и цены

Idnes: в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн руб.

В Чехии начали продавать российский внедорожник Lada Niva Legend, сообщило местное издание Idnes.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

По его данным, поставляемые в Чехию Niva производят в Азербайджане, поэтому автомобиль формально «нероссийского происхождения» и может свободно продаваться в Евросоюзе.

Корреспонденты издания также протестировали внедорожник, отметив, что для чехов автомобиль имеет культовый статус из-за появления в чехословацком сериале «Гости» (Návstevníci, 1983).

Стоимость Niva в Чехии начинается от 498 тыс. чешских крон (около 1,9 млн руб. по состоянию на 9 октября 2025 года). Это практически в два раза дороже, чем на российском рынке, где внедорожник на данный момент можно купить от 1 059 000 руб. без учета скидок.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Технические характеристики Niva Legend для чешского рынка ничем не отличаются от российских машин – во внедорожник также устанавливают 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. У автомобиля полный привод.

Интерьер Lada Niva Legend
Интерьер Lada Niva Legend

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

АВТОВАЗ начал выпускать автомобили в Азербайджане весной 2024 года. Первой на предприятии собрали самую доступную модель марки – Lada Granta. Позднее к ней присоединились внедорожники Lada Niva (Legend и Travel) и семейство Vesta.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Idnes
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Idnes
Количество просмотров 1329
09.10.2025 
Фото:Idnes
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+90