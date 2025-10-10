Подержанные «китайцы» сильно подешевели за прошедший год

НАПИ: средняя цена китайского авто с пробегом снизилась до 2 млн рублей

В сентябре 2025 года средняя стоимость китайского автомобиля с пробегом в России составила 2 миллиона рублей, что на 13,1% ниже по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. В то же время новые китайские автомобили за указанный период подорожали на 4,1%, их средняя цена достигла 3,5 миллиона рублей.

Что касается новых отечественных автомобилей, то их цена снизилась на 3,1%, составив 1,4 миллиона рублей, тогда как на подержанные автомобили цена выросла на 1,5%, приблизительно до 600 тысяч рублей.

Глава «Автостата» Сергей Целиков в своем недавнем опросе отметил, что 63% респондентов считают высокие банковские ставки основной причиной снижения спроса на новые легковые автомобили. Другими значимыми факторами, по мнению 43% опрошенных, стали падение покупательской способности из-за экономической ситуации и ожидание возвращения известных мировых автобрендов в Россию, что отметили 25% россиян.

