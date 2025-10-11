#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Как не нарваться на автомобиль-двойник при покупке машины

Автокриминалист Шелков назвал четыре признака автомобиля-двойника

Воры, занимающиеся перепродажей угнанных автомобилей, снабжают их документами и VIN-номером от легально купленного разбитого авто такой же модели.

Как выявить подобного «двойника», сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По словам Шелкова, одним из признаков могут служить расхождения в датах. Например, если ПТС на машину выдан в июне 2021 года, а маркировка на деталях более поздняя – от сентября-октября того же года, это должно насторожить.

Комментарий специалиста

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист»:

Другое дело, если на автомобиле есть элементы, произведенные на 1–3 месяца ранее, это нормально, так как детали могут сохраняться на складе.

Шелков указал, что дату выпуска можно найти на стеклах, ярлыках ремней безопасности, крышке блока предохранителей и других компонентах. Также он рекомендует сделать расшифровку VIN на специализированных интернет-сервисах или у дилера.

Если данные расшифровки не совпадают с реальными (например, кузов трехдверный вместо пятидверного, механическая коробка вместо автоматической и так далее), это является признаком преступного прошлого автомобиля, заключил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash, Максим Шелков
11.10.2025 
Фото:Unsplash, Максим Шелков
