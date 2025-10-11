Как не нарваться на автомобиль-двойник при покупке машины

Автокриминалист Шелков назвал четыре признака автомобиля-двойника

Воры, занимающиеся перепродажей угнанных автомобилей, снабжают их документами и VIN-номером от легально купленного разбитого авто такой же модели.

Как выявить подобного «двойника», сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По словам Шелкова, одним из признаков могут служить расхождения в датах. Например, если ПТС на машину выдан в июне 2021 года, а маркировка на деталях более поздняя – от сентября-октября того же года, это должно насторожить.

Комментарий специалиста

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист»:

– Другое дело, если на автомобиле есть элементы, произведенные на 1–3 месяца ранее, это нормально, так как детали могут сохраняться на складе.

Шелков указал, что дату выпуска можно найти на стеклах, ярлыках ремней безопасности, крышке блока предохранителей и других компонентах. Также он рекомендует сделать расшифровку VIN на специализированных интернет-сервисах или у дилера.

Если данные расшифровки не совпадают с реальными (например, кузов трехдверный вместо пятидверного, механическая коробка вместо автоматической и так далее), это является признаком преступного прошлого автомобиля, заключил эксперт.

