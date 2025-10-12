1,5 л, автомат: доступный седан надежной марки снова продают в России

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Лифтбек Skoda Rapid, ранее являвшийся одной из самых востребованных моделей Skoda в России и входивший в число пяти бестселлеров всего авторынка, теперь поступает к нам из Китая. Начальная цена на «китайские» Rapid составляет 2 170 000 рублей.

Главное отличие новой модели заключается в том, что это уже не пятидверный лифтбек, а четырехдверный седан. Автомобиль производится на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, и его внешний вид отличается от «российского» варианта, включая изменения в бамперах, более округлую форму фар, меньшие противотуманки, а также измененный дизайн колесных дисков и решетки радиатора. Габариты практически идентичны: 4517 мм в длину и 1706 мм в ширину для «российской» версии по сравнению с 4512 мм и 1706 мм у «китайской».

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Седан Skoda Rapid 2023 года продается в крупном автосалоне Казани по цене 2 170 000 рублей, в то время как идентичный экземпляр от частного продавца из Пензы оценен в 2 400 000 рублей.

Судя по фотографиям, комплектация обоих автомобилей одинаковая. Она включает отделку экокожей в салоне, люк в крыше, камеру заднего вида, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, мультируль с глянцевым декором, круиз-контроль с ограничителем скорости и 16-дюймовые литые диски.

Все версии Skoda Rapid, поставляемые с китайского рынка, оборудованы 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MPI мощностью 112 л. с., который сочетает с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В более доступных вариантах предлагается 6-ступенчатая механика, однако такие модели редко попадают в Россию.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
12.10.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Rapid  (11)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Rapid   2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Динамичный, клиренс 18 см, эргономика салона, продуманный до мелочей.
Недостатки:
замечены не были
Комментарий:
АМ 2019 года выпуска, 1рест, 1.4 czca, dsg 7 (dq200), комплектация актив + ( есть все кроме спортивных сидений и черных безделушек ). На данный момент, исходя из своих наблюдений - могу отметить, что старый рапид лучше нового. Объективно ничего нового в новой модели не появилось: платформа та-же, оснащение то-же, более того - на чем - то в новом рапиде сэкономили ( бардачек без микролифта, воздуховоды в салоне стали хлипкими), за то ценник выкатить не забыли :) Такое ощущение что просто на скорую руку что - то состряпали, просто потому, что пора бы уже модель обновить... Ну это ладно. Самый кекес заключается в том, что еще и WV Polo обновили) Так вот что новый рапид, что пылесос, теперь ничем не отличаются, кроме морды, и ОТСУТСТВИЕМ У ПОЛО ТУМАНОК В ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И КАК ДОП. ОБАРУДОВАНИЯ) Они туда вместо туманок-парктроники вкорячили))) М-Маркетинг.
+7