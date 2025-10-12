1,5 л, автомат: доступный седан надежной марки снова продают в России

В РФ появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей

Лифтбек Skoda Rapid, ранее являвшийся одной из самых востребованных моделей Skoda в России и входивший в число пяти бестселлеров всего авторынка, теперь поступает к нам из Китая. Начальная цена на «китайские» Rapid составляет 2 170 000 рублей.

Главное отличие новой модели заключается в том, что это уже не пятидверный лифтбек, а четырехдверный седан. Автомобиль производится на совместном предприятии SAIC-Volkswagen, и его внешний вид отличается от «российского» варианта, включая изменения в бамперах, более округлую форму фар, меньшие противотуманки, а также измененный дизайн колесных дисков и решетки радиатора. Габариты практически идентичны: 4517 мм в длину и 1706 мм в ширину для «российской» версии по сравнению с 4512 мм и 1706 мм у «китайской».

Skoda Rapid

Седан Skoda Rapid 2023 года продается в крупном автосалоне Казани по цене 2 170 000 рублей, в то время как идентичный экземпляр от частного продавца из Пензы оценен в 2 400 000 рублей.

Судя по фотографиям, комплектация обоих автомобилей одинаковая. Она включает отделку экокожей в салоне, люк в крыше, камеру заднего вида, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, мультируль с глянцевым декором, круиз-контроль с ограничителем скорости и 16-дюймовые литые диски.

Все версии Skoda Rapid, поставляемые с китайского рынка, оборудованы 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MPI мощностью 112 л. с., который сочетает с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В более доступных вариантах предлагается 6-ступенчатая механика, однако такие модели редко попадают в Россию.

