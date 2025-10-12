#
Популярный семейный кроссовер Skoda вернулся в Россию по очень приятной цене

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Skoda Kodiaq по цене от 2,5 млн рублей

Кроссовер Skoda Kodiaq, который производился в Нижнем Новгороде до 2022 года, продолжает пользоваться высоким спросом в России, даже с учетом поставок через параллельный импорт. В настоящее время на одном из классифайдов выставлено более 600 данных автомобилей, цена которых начинается от 2 500 000 рублей.

Наиболее доступные цены на новые «Кодиаки» предлагаются при заказе. Например, одна из компаний во Владивостоке предлагает привезти из Китая переднеприводный вариант с 2,0-литровым турбомотором мощностью 186 л.с. и семиступенчатой «роботизированной» коробкой за 2 500 000 рублей. Эта версия включает кожаную отделку, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, кожаный многофункциональный руль и бесключевой доступ с системой запуска двигателя кнопкой.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
Еще одна компания из Владивостока предлагает полноприводный вариант с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л.с. за 2 524 000 рублей. В этом автомобиле, судя по фотографиям, имеются тканевый салон и упрощенная мультимедиа с небольшим дисплеем. Однако он также оснащен двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска.

Существуют и другие варианты. Например, в Перми можно заказать переднеприводный Kodiaq за минимальную цену 2 960 000 рублей, в Благовещенске он стоит 3 183 500 рублей, в Симферополе – от 3 400 000 рублей, в Чебоксарах – от 3 572 000 рублей, а в Новосибирске – от 3 800 000 рублей.

Доступна и версия с 2,0-литровым 190-сильным двигателем исключительно с полным приводом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Цена такого автомобиля начинается от 4 090 000 рублей в Омске, от 4 570 000 рублей в Екатеринбурге и от 4 685 000 рублей в Челябинске, а в Санкт-Петербурге он стоит 5 500 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

На рынке также предлагаются два новых Kodiaq чешской сборки с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем, «роботом» и передним приводом. В Воронеже такой вариант можно заказать за сумму от 5 068 000 рублей, а в Москве он продается за 5 870 000 рублей с учетом утильсбора и других сборов.

Ориентировочные цены на новые Skoda Kodiaq:

  • Версия с 2,0-литровым 186-сильным турбомотором, «роботом» и передним приводом – от 2 500 000 рублей;
  • Версия с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором, «роботом» и полным приводом – от 2 524 000 рублей;
  • Версия с 2,0-литровым 190-сильным турбомотором, «роботом» и полным приводом – от 4 090 000 рублей;
  • Версия с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем, «роботом» и передним приводом – от 5 068 000 рублей.
Лежнин Роман
Фото:Skoda
12.10.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8