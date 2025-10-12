Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

АВТОВАЗ готовится к серийному производству кроссовера Azimut

В Тольятти дан официальный старт процессу, который приближает появление на российских дорогах новинки АВТОВАЗа — Lada Azimut. На АВТОВАЗе начались работы по подготовке к государственным сертификационным испытаниям, обязательным для выдачи Одобрения типа транспортного средства. Именно этот документ станет пропуском модели к легальным продажам на территории страны.

Льготное автокредитование в 2026 году — господдержка будет более скромной

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о предстоящем сокращении финансирования льготных программ для покупателей авто. Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году на льготные автокредиты планируется направить лишь 20 млрд рублей, а на автолизинг — около 17 млрд рублей. Для сравнения, в текущем году общий объем поддержки был существенно увеличен.

В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо, как на соцпродукты

Группа депутатов от фракции КПРФ направила официальное обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Поводом для тревоги стал резкий скачок цен на моторное топливо, который значительно опережает общие экономические показатели. В связи с этим парламентарии просят ФАС провести тщательную проверку соблюдения антимонопольного законодательства компаниями-поставщиками.

Новая реформа ОСАГО: если денег на ремонт не хватило, страховщиков заставят доплатить

В Госдуме запустили процесс очередного преобразования системы ОСАГО. Главное нововведение для автовладельцев — возможность получить дополнительную выплату, если первоначальной суммы от страховщика не хватило на ремонт из-за скрытых повреждений или износа деталей.

Рынок попросил власти РФ отложить локализацию машин такси

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) направил президенту России Владимиру Путину предложение перенести сроки вступления в силу требований о локализации автомобилей такси для самозанятых до 1 марта 2031 года. Также перевозчики попросили позволить повторную регистрацию автомобилей в реестре такси при смене собственника, в том числе после завершения лизинга или выкупа, если эти машины уже были зарегистрированы.