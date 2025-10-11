Эти советы помогут вам намного реже покупать новые шины

Эксперт Абрамов перечислил неочевидные причины быстрого износа шин автомобиля

Автомобильные шины дорожают с каждым годом все сильнее, и вопрос продления их ресурса ощущается все более остро.

Быстрый износ шин зависит не только от ценовой категории и бренда, но и от правильной эксплуатации транспортного средства. Многие водители допускают ошибки как в управлении автомобилем, так и в накачке шин.

Эксперт Алексей Абрамов перечислил основные ошибки водителей, приводящие к ускоренному износу шин, а также дал советы по продлению срока их службы.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL

– Проблема износа шин очень распространена, но истинные причины не всегда понятны. Разберем самые частые.

Первый тип износа – шины износились примерно одинаково по краям. Это, как правило, говорит о низком давлении в них. Старайтесь раз в неделю контролировать давление и выбирать значение согласно рекомендациям завода-изготовителя. Найти табличку с правильным давлением и рекомендованным размером шин можно в проеме двери водителя или на лючке бензобака.

Также давление в шине будет зависеть от нагрузки, будь то пассажиры или груз. Стоит это учитывать.

Следующий типичный износ – в центре шины. И тут ситуация зеркальна: шины попросту перекачаны. Часто встречаются советы о том, что шины можно перекачать, чтобы экономить топливо или же улучшить управляемость автомобиля. Однако в этом случае водитель жертвует самым главным – безопасностью! Пятно контакта будет меньше и, соответственно, управляемость хуже.

Иногда изнашивается одна из сторон шины – внутренняя или внешняя. Тут может быть несколько причин.

Первая – нарушение регулировки углов установки колёс, или по-простому «развала». Регулировку необходимо выполнять при любом виде ремонта компонентов подвески. К сожалению, не все автовладельцы понимают важность этой процедуры и иногда отказываются от нее – на их взгляд, руль же стоит прямо! Но по факту угол может быть незаметным, да и не всегда является показателем нарушений.

Еще одна причина – выход из строя компонентов подвески. В этом случае шина получает неравномерную нагрузку и изнашивается.

Назову и довольно очевидные причины. Например, гонки со светофора с пробуксовкой. Если у машины передний привод, то будут раньше изнашиваться передние шины, если задний, соответственно, шины задней оси.

Причиной быстрого износа может стать и езда по асфальту крупной фракции. Он играет роль абразива, поэтому шины изнашиваются быстрее, чем если бы авто ездило по более качественному асфальту.

В качестве резюме дам несколько рекомендаций. При сезонном шиномонтаже обязательно проверяйте углы установки колёс. А при ремонте подвески всегда регулируйте ее. Также проверяйте давление по шильде в дверном проеме автомобиля.