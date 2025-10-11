Эти советы помогут вам намного реже покупать новые шины

#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Быстрый износ шин зависит не только от ценовой категории и бренда, но и от правильной эксплуатации транспортного средства. Многие водители допускают ошибки как в управлении автомобилем, так и в накачке шин.

Эксперт Алексей Абрамов перечислил основные ошибки водителей, приводящие к ускоренному износу шин, а также дал советы по продлению срока их службы.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей MARSHALL

Проблема износа шин очень распространена, но истинные причины не всегда понятны. Разберем самые частые.

Первый тип износа – шины износились примерно одинаково по краям. Это, как правило, говорит о низком давлении в них. Старайтесь раз в неделю контролировать давление и выбирать значение согласно рекомендациям завода-изготовителя. Найти табличку с правильным давлением и рекомендованным размером шин можно в проеме двери водителя или на лючке бензобака.

Также давление в шине будет зависеть от нагрузки, будь то пассажиры или груз. Стоит это учитывать.

Следующий типичный износ – в центре шины. И тут ситуация зеркальна: шины попросту перекачаны. Часто встречаются советы о том, что шины можно перекачать, чтобы экономить топливо или же улучшить управляемость автомобиля. Однако в этом случае водитель жертвует самым главным – безопасностью! Пятно контакта будет меньше и, соответственно, управляемость хуже.

Иногда изнашивается одна из сторон шины – внутренняя или внешняя. Тут может быть несколько причин.

Первая – нарушение регулировки углов установки колёс, или по-простому «развала». Регулировку необходимо выполнять при любом виде ремонта компонентов подвески. К сожалению, не все автовладельцы понимают важность этой процедуры и иногда отказываются от нее – на их взгляд, руль же стоит прямо! Но по факту угол может быть незаметным, да и не всегда является показателем нарушений.

Еще одна причина – выход из строя компонентов подвески. В этом случае шина получает неравномерную нагрузку и изнашивается.

Назову и довольно очевидные причины. Например, гонки со светофора с пробуксовкой. Если у машины передний привод, то будут раньше изнашиваться передние шины, если задний, соответственно, шины задней оси.

Причиной быстрого износа может стать и езда по асфальту крупной фракции. Он играет роль абразива, поэтому шины изнашиваются быстрее, чем если бы авто ездило по более качественному асфальту.

В качестве резюме дам несколько рекомендаций. При сезонном шиномонтаже обязательно проверяйте углы установки колёс. А при ремонте подвески всегда регулируйте ее. Также проверяйте давление по шильде в дверном проеме автомобиля.

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
11.10.2025 
