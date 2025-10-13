Какой стиль вождения полезнее для авто: спокойный или быстрый

Эксперт Ершов: агрессивное вождение негативно влияет на коробку передач

Дебаты о том, следует ли ездить плавно и ровно или же выбирать более быструю манеру вождения, продолжаются на протяжении многих лет.

Некоторые автолюбители считают, что резкие старты и частые ускорения приводят к быстрому износу двигателя и других узлов, тогда как другие уверены, что для полноценной работы автомобиля он должен функционировать на максимальных оборотах. О последствиях различных стилей вождения рассказал тренер центра сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов.

Эксперт отметил, что детали автомобилей, которые ездят по городу со скоростью около 40–50 км/ч и ограниченными поездками, подвержены большему износу. Это приводит к образованию отложений в моторе, ухудшению состояния масла и залипанию поршневых колец. Со временем двигатель может потерять компрессию и начать дымить.

Хотя такие последствия не проявляются сразу, со временем они могут значительно сократить срок жизни автомобиля, особенно с бензиновыми моторами.

С другой стороны, поездки по трассе на более высоких оборотах – свыше 3 тыс. – могут быть полезны для профилактики. Это помогает двигателю избавиться от нагара, а клапанам и свечам – работать в нормальных температурных условиях. Тем не менее, Ершов предостерег, что резкие ускорения на холодном двигателе могут быть опасными и такая манера вождения должна применяться лишь после прогрева двигателя и изредка. Постоянные резкие старты могут потребовать капитального ремонта.

Кроме того, агрессивный стиль управления отрицательно сказывается и на автоматических коробках передач (АКПП), которые не переносят резких переключений и пробуксовок, что приводит к перегреву масла и быстрому износу. У машин с механическими коробками передач это также может сказаться на работе сцепления и синхронизаторов.

Если автомобиль на протяжении длительного времени ездит плавно, коробка передач адаптируется под такой стиль. Переход к более активной езде может вызвать легкие толчки при переключении скоростей – это не поломка, а следствие адаптации.

Эксперт также подчеркнул влияние стиля вождения на подвеску, обращая внимание на то, что резкие разгоны и торможения ускоряют износ амортизаторов и шаровых опор, особенно на плохих дорогах.

Ершов посоветовал придерживаться сбалансированного стиля вождения. Чрезмерная плавность без выездов на трассу, а также агрессивные старты могут негативно сказаться на автомобиле. Оптимальным вариантом является сочетание обоих стилей: периодические поездки по трассе с ускорениями очищают двигатель, а умеренный стиль вождения помогает сохранить коробку передач и подвеску.

