#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Названы проблемные модели Skoda с пробегом

Автоэксперт Ковалев: Старые Skoda с коробками DQ200 лучше не покупать

По словам автоэксперта Александра Ковалева, автомобили Skoda Superb и Octavia, представленные на вторичном рынке России, независимо от своего поколения, часто страдают от электрических неполадок, включая проблемы с блоками управления и контактами в дверных жгутах.

Рекомендуем
Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

Кроме того, коробки передач в моделях Skoda Fabia и Rapid, особенно у машин 2008–2011 годов с роботизированной трансмиссией DQ200, не отличаются особой надежностью.

Ковалев отметил, что «избегать этих моделей целиком не стоит, но подходить к выбору нужно с пониманием рисков». Он порекомендовал выбирать автомобили в заводском исполнении, несмотря на способность моторов Skoda хорошо переносить увеличение мощности.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Тем не менее, отмечает эксперт, модели Skoda в России считаются одними из самых оптимальных по сочетанию надежности, динамики и стоимости обслуживания. Многие из них могут выдерживать умеренный технический тюнинг благодаря запасу прочности в конструкции.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

Skoda Superb
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Skoda Rapid
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 22214
13.10.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0