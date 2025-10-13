Названы проблемные модели Skoda с пробегом

Автоэксперт Ковалев: Старые Skoda с коробками DQ200 лучше не покупать

По словам автоэксперта Александра Ковалева, автомобили Skoda Superb и Octavia, представленные на вторичном рынке России, независимо от своего поколения, часто страдают от электрических неполадок, включая проблемы с блоками управления и контактами в дверных жгутах.

Кроме того, коробки передач в моделях Skoda Fabia и Rapid, особенно у машин 2008–2011 годов с роботизированной трансмиссией DQ200, не отличаются особой надежностью.

Ковалев отметил, что «избегать этих моделей целиком не стоит, но подходить к выбору нужно с пониманием рисков». Он порекомендовал выбирать автомобили в заводском исполнении, несмотря на способность моторов Skoda хорошо переносить увеличение мощности.

Тем не менее, отмечает эксперт, модели Skoda в России считаются одними из самых оптимальных по сочетанию надежности, динамики и стоимости обслуживания. Многие из них могут выдерживать умеренный технический тюнинг благодаря запасу прочности в конструкции.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.