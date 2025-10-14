Эти советы продлят ресурс шин вашего автомобиля

#
Каждый автомобилист стремится обеспечить сохранность шин на как можно более долгое время.

Однако многие допускают ошибки при эксплуатации автомобиля, которые приводят к преждевременной замене. Причем некоторые из причин лежат на поверхности, а некоторые являются не столь очевидными.

Эксперт Дмитрий Волков перечислил основные ошибки водителей, приводящие к ускоренному износу шин, а также дал советы по продлению срока их службы.

Комментарий эксперта

Дмитрий Волков, технический директор «ААА Траксервис», официального дилера MAN, SINOTRUK, JAC, ISUZU, HYUNDAI и AMBERTRUCK:

– Основными причинами быстрого износа шин являются следующие ошибки в эксплуатации автомобиля.

Избыточное/недостаточное давление воздуха в колесах. При недостаточном происходит избыточный износ краев протектора, а при слишком высоком – повышенный износ центра протектора.

Неисправности подвески автомобиля (сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы). А также неправильные углы установки колес (развал-схождение) и некачественная балансировка колес.

Стиль управления автомобилем. Резкое ускорение с пробуксовкой, интенсивное торможение, а также агрессивное вхождение автомобиля в поворотах значительно повышают изнашиваемость.

Несоответствие выбора шин текущему сезону (особенно характерно для зимних шин, используемых летом).

Причины ускоренного износа шин
Лежнин Роман
Фото:АГН «Москва»
14.10.2025 
Фото:АГН «Москва»
