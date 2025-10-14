Эти советы продлят ресурс шин вашего автомобиля
Каждый автомобилист стремится обеспечить сохранность шин на как можно более долгое время.
Однако многие допускают ошибки при эксплуатации автомобиля, которые приводят к преждевременной замене. Причем некоторые из причин лежат на поверхности, а некоторые являются не столь очевидными.
Эксперт Дмитрий Волков перечислил основные ошибки водителей, приводящие к ускоренному износу шин, а также дал советы по продлению срока их службы.
Комментарий эксперта
Дмитрий Волков, технический директор «ААА Траксервис», официального дилера MAN, SINOTRUK, JAC, ISUZU, HYUNDAI и AMBERTRUCK:
– Основными причинами быстрого износа шин являются следующие ошибки в эксплуатации автомобиля.
Избыточное/недостаточное давление воздуха в колесах. При недостаточном происходит избыточный износ краев протектора, а при слишком высоком – повышенный износ центра протектора.
Неисправности подвески автомобиля (сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы). А также неправильные углы установки колес (развал-схождение) и некачественная балансировка колес.
Стиль управления автомобилем. Резкое ускорение с пробуксовкой, интенсивное торможение, а также агрессивное вхождение автомобиля в поворотах значительно повышают изнашиваемость.
Несоответствие выбора шин текущему сезону (особенно характерно для зимних шин, используемых летом).
