Спрос на машины начал падать в России после рекордных продаж

Эксперт Целиков: Продажи новых авто прошли пик и начали снижаться

После значительного увеличения объемов продаж в конце сентября и начале октября на российском авторынке наблюдается снижение в основных сегментах. Согласно данным Сергея Целикова, главы «Автостата», в период с 30 сентября по 6 октября (41-я неделя 2025 года) было продано 36,1 тыс. легковых автомобилей, что на 12,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Повышенные продажи на предыдущей неделе были обусловлены календарными факторами – на этот период приходились последние дни месяца и квартала, когда активность автодилеров и покупателей, как правило, возрастает.

С точки зрения годовой динамики, изменения почти незаметны: объем продаж уменьшился всего на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи китайского бренда Chery упали на 31% и составили 1461 автомобиль, в то время как марка Tenet, впервые попав в пятерку лидеров, реализовала 1689 машин.

Рынок легких коммерческих автомобилей показал снижение на 4,8%, достигнув 2244 единиц, а грузовых – на 3,4%, составив 1287 единиц. Продажи тяжелых грузовиков (HCV) упали на 6% и составили 1024 единицы. По сравнению с прошлым годом в этих категориях наблюдается серьезное падение – на 55-58%.

Несмотря на временное снижение, эксперт подчеркивает высокий уровень покупательской активности. В некоторых регионах запись на регистрацию автомобилей через портал «Госуслуги» идет с ожиданием до двух недель, что свидетельствует о наличии спроса на фоне ожидаемого повышения ставок утилизационного сбора.

По мнению аналитика, в ближайшие недели возможно возвращение положительной динамики продаж, однако сохраняются риски краткосрочных колебаний на рынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Tenet впервые попала в топ-5 российского авторынка.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
14.10.2025 
