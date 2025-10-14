В России установлен новый рекорд по ввозу машин для личного пользования

ФТС: объем ввоза авто в октябре грозит очередным рекордом

С 1 октября 2025 года Владивостокская таможня оформила более 17,5 тысячи автомобилей, ввезенных для личного пользования, что на 24% больше, чем за первые две недели сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Увеличение количества ввезенных автомобилей не отразилось на сроках их оформления. Как выяснили в таможне, заранее были усилены рабочие смены, что позволило поддерживать стандартные темпы обработки.

В данный момент все морские пункты пропуска и склады временного хранения во Владивостоке функционируют в обычном режиме. Очередей на размещение автомобилей нет, а мощности складов устраивают для приема дополнительных партий транспорта.

Все технологические процессы, включая оформление и хранение, проходят без сбоев. Средний срок таможенного оформления не превышает трех дней, как сообщили в ведомстве.

Ранее в июле в Владивостоке уже было оформлено 33,1 тысячи автомобилей, в августе – 32,2 тысячи и около 31 тысячи – в сентябре.

