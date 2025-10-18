#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Аналоговые приборы и механика — представлен абсолютно нетипичный спорткар

Capricorn Group представила свой первый суперкар Zagato 01 с ценой 2,95 млн евро

Немецкая компания Capricorn Group, специализирующаяся на поставках компонентов для «Формулы-1» и других гоночных серий, презентовала свой первый суперкар, который кардинально отличается от аналогов на рынке.

Под капотом этого автомобиля установлен 5,2-литровый Ford V8 с турбонаддувом, работающий в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач с двумя сцеплениями. Эта комбинация обеспечивает 888 л. с. и 1000 Н·м крутящего момента, передаваемых на задние колеса. Суперкар способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды и достигает максимальной скорости в 350 км/ч.

Основатель и генеральный директор Capricorn Group Робертино Уайлд отметил, что «этот автомобиль создан для удовольствия от вождения, а не для установления рекордов».

Zagato 01 от Capricorn Group

В машине установлены карбон-керамические тормоза с шестипоршневым суппортом Brembo, скрывающиеся за 21-дюймовыми дисками, доступными в вариантах из легкового сплава или углеродного волокна.

На панели приборов размещены три аналоговых «колодца», включая спидометр и тахометр, а на руле лишь две кнопки: «старт-стоп» и переключатель режимов движения. Сиденья фиксированы, но есть регулируемые элементы педалей, руля и селектора передач, позволяющие водителю настроить рычаг переключения на 7,5 см вперед или назад.

Zagato 01 от Capricorn Group

Интерьер почти полностью выполнен из открытого углеродного волокна, а коробка переключения передач изготовлена из титана и алюминия. Сиденья обтянуты кожей Connolly и алькантарой, а клиентам предложат возможность индивидуальной настройки.

Шасси из углеродного волокна включает монокок и элементы кузова, а подвеска – двухрычажная с амортизаторами Bilstein.

Интерьер Zagato 01 от Capricorn Group

Производство Zagato 01 начнется в первой половине 2026 года, выпустят всего 19 экземпляров, которые не будут доступны в США. Стоимость новинки составляет 2,95 млн евро.

Источник:  Motor1
18.10.2025 
