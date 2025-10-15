В России встал на учет первый кроссовер популярной российской марки

В РФ прошел регистрацию первый кроссовер Tenet T9, которого еще нет в продаже

В России зарегистрирован первый кроссовер Tenet T9. При этом официальные продажи модели еще не начались.

Tenet T9 построен на основе Chery Tiggo 9 и будет оснащен двухлитровым двигателем, развивающим около 250 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Размеры Tenet T9 совпадут с размерами Tiggo 9: 4810×1925×1741 мм, а колесная база составит 2800 мм. Салон сможет разместить до 7 человек.

На данный момент в России под маркой Tenet доступны аналоги Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. Цены на Tenet 4 начинаются с 2 миллионов рублей, Tenet 7 стоит от 2,63 миллиона рублей, а Tenet 8 – от 3,39 миллиона рублей.

Chery Tiggo 9

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.