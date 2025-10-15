#
Завод «Москвич» поделился планами на будущее

В «Москвиче» прокомментировали расширение модельной линейки бренда

Ранее появилась информация о том, что компания «Москвич» до конца года может начать серийный выпуск новой модели, основанной на кроссовере MG HS, а также планирует в будущем создать еще одну модель – семиместный кроссовер.

«На текущий момент в рамках стратегии развития бренд "Москвич" рассматривает различные варианты расширения модельной линейки. Мы не можем предоставить комментарии по поводу конкретных моделей или их характеристик», – рассказали о своих дальнейших намерениях в пресс-службе компании.

В настоящее время модельный ряд «Москвича» включает кроссовер Москвич 3 и его электрическую версию, седан Москвич 6, а также трехрядный семейный SUV Москвич 8. Все эти модели основаны на платформах китайской компании JAC.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
15.10.2025 
Фото:Москвич
