Этот кроссовер подешевел до уровня Весты: подробности
Кроссовер Chery Tiggo 4, являющийся самым бюджетным представителем бренда на российском рынке, теперь доступен в Казахстане по цене 8 490 000 тенге, что примерно соответствует 1,26 млн рублей.
Такая привлекательная цена стала возможной благодаря прямой скидке, без которой цена автомобиля составляет 10 490 000 тенге, или 1,56 млн рублей.
За указанную сумму покупатели получают кроссовер с атмосферным двигателем мощностью 113 л.с., вариатором и передним приводом. На российском рынке аналогичная модель стоит от 2 099 000 рублей.
Примечательно, что за примерно такую же сумму в Казахстане можно приобрести Lada Vesta 2024 года, стоимость которой с учетом всех скидок начинается от 7 990 000 тенге (примерно 1 190 000 рублей).
