Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Этот кроссовер подешевел до уровня Весты: подробности

В Казахстане началась распродажа кроссоверов Chery Tiggo 4 за 1,26 млн рублей

Кроссовер Chery Tiggo 4, являющийся самым бюджетным представителем бренда на российском рынке, теперь доступен в Казахстане по цене 8 490 000 тенге, что примерно соответствует 1,26 млн рублей.

Chery Tiggo 4
Такая привлекательная цена стала возможной благодаря прямой скидке, без которой цена автомобиля составляет 10 490 000 тенге, или 1,56 млн рублей.

За указанную сумму покупатели получают кроссовер с атмосферным двигателем мощностью 113 л.с., вариатором и передним приводом. На российском рынке аналогичная модель стоит от 2 099 000 рублей.

Интерьер Chery Tiggo 4
Примечательно, что за примерно такую же сумму в Казахстане можно приобрести Lada Vesta 2024 года, стоимость которой с учетом всех скидок начинается от 7 990 000 тенге (примерно 1 190 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Quto
Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 720
15.10.2025 
Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chery Tiggo 4  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.
0