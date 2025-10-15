Этот кроссовер подешевел до уровня Весты: подробности

В Казахстане началась распродажа кроссоверов Chery Tiggo 4 за 1,26 млн рублей

Кроссовер Chery Tiggo 4, являющийся самым бюджетным представителем бренда на российском рынке, теперь доступен в Казахстане по цене 8 490 000 тенге, что примерно соответствует 1,26 млн рублей.

Chery Tiggo 4

Такая привлекательная цена стала возможной благодаря прямой скидке, без которой цена автомобиля составляет 10 490 000 тенге, или 1,56 млн рублей.

За указанную сумму покупатели получают кроссовер с атмосферным двигателем мощностью 113 л.с., вариатором и передним приводом. На российском рынке аналогичная модель стоит от 2 099 000 рублей.

Интерьер Chery Tiggo 4

Примечательно, что за примерно такую же сумму в Казахстане можно приобрести Lada Vesta 2024 года, стоимость которой с учетом всех скидок начинается от 7 990 000 тенге (примерно 1 190 000 рублей).

