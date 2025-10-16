#
24 октября
24 октября
24 октября
«Газпромнефть-СМ» начала выпуск синтетических моторных масел из отечественных компонентов

Производитель моторных масел «Газпромнефть – смазочные материалы» выпустил первую партию российских сульфонатных присадок.

Об этом компания сообщила на Российской энергетической неделе. Технологию выпуска присадок полностью из отечественного сырья разработали ученые «Газпром нефти».

Сульфонатные присадки являются основой современных моторных масел. Они обеспечивают эффективную работу смазочных материалов в автомобильных двигателях, предотвращают образование отложений на поршнях и других деталях, а также нейтрализуют образующиеся кислоты, тем самым предотвращая коррозию и продлевая срок службы автомобиля.

«Мы ответственно подходим к выполнению нашей стратегической задачи по обеспечению внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными маслами», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Выпуск современных синтетических присадок для автомасел был запущен на Омском заводе смазочных материалов, где осуществляется полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции.


Ежегодно завод выпускает свыше 300 тысяч тонн масел, смазок и технических жидкостей для всех секторов рынка. А ввод в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации позволил перейти на полный цикл производства с использованием российской компонентой базы.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Ассортимент компании составляет около 1000 наименований продукции.

«За рулем»
Фото:Стоян Васев
16.10.2025 
Фото:Стоян Васев
